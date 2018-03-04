İtalyanlar sandık başında

Parlamentoda çoğunluğa ulaşmayı başaran olacak mı, belirsiz. Aşırı sağın yükselişine sahne olan ülkede siyasetin aktörlerini ve başarı şanslarını derledik...İtalya'da yaklaşık 51 milyon seçmen parlamento seçimleri için sandık başında. Euro Bölgesi'nin üçüncü büyük ekonomisinde seçim yarışı üç ana blok arasında geçecek. Bunlardan ilki, eski başbakanlardan Silvio Berlusconi'nin Forza İtalia (İtalya İleri) partisinin aşırı sağla yaptığı seçim ittifakı. İttifakta ırkçı Kuzey Ligi ile aşırı sağcı Fratelli d'Italia (İtalya'nın Kardeşleri) partileri bulunuyor. İttifakın oy oranı anketlere göre yüzde 38 civarında. Dört kez başbakanlık yapmış olan 81 yaşındaki Silvio Berlusconi, vergi kaçakçılığından hüküm giymiş olduğu için seçimlerde başbakanlığa adaylığını koyamadı. Berlusconi gönlündeki başbakanı ise Antonio Tajani olarak açıkladı. Forza Italia'nın kurucuları arasında yer alan Tajani, şu an Avrupa Parlamentosu başkanlığı görevini yürütüyor. Forza Italia daha bir yıl öncesinde anketlerde yüzde 10-12'lik oy oranında görünürken oylarını yüzde 17-18'e yükseltmiş durumda.

Aşırı sağ iktidara oynuyor Ancak ittifakın diğer unsuru Kuzey Ligi aşırı sağcı görüşleriyle bilinen ve Brüksel'de endişe yaratan bir faktör. 44 yaşındaki Matteo Salvini liderliğindeki Kuzey Ligi'nin oy oranı anketlere göre yaklaşık yüzde 14. Salvini, bir zamanlar zengin kuzey bölgelerinin ayrılıkçı partisini, yabancı düşmanlığı üzerinden ülke çapında puan toplayabilecek bir partiye dönüştürdü. Matteo Salvini, Avrupa'yı "batan Titanik"e benzetmiş, AB kurallarının İtalya'yı "katlettiğini" söylemişti. Anketlerde Forza'nın sadece birkaç puan gerisinde olan Kuzey Ligi seçimlerden ittifakın en güçlü partisi olarak çıkarsa Salvini'nin kendisi dışında kimsenin başbakanlığını kabul etmeyeceği biliniyor. Nitekim Berlusconi ile Salvini arasında yapılan anlaşma uyarınca seçimlerde istikrarlı bir meclis çoğunluğuna ulaşılması durumunda iki partiden hangisi daha fazla oy almışsa başbakanı o belirleyecek. Beş Yıldız en güçlü parti İtalya seçimlerinde ikinci güç ise komedyen Beppe Grillo tarafından bir protesto hareketi olarak kurulan ve şu an liderliğini 31 yaşındaki Luigi Di Maio'nun yaptığı Beş Yıldız Hareketi. Popülist bir sistem karşıtı hareket olan Beş Yıldız'ın yüzde 28'lik oy oranıyla seçimlerden tek başına en fazla oyu alan parti olarak çıkması bekleniyor. Parti bir dönem Euro Bölgesi'nde kalmak konusunda referanduma gidilmesini savunurken şimdi "zaman değişti" diyerek bu projeyi rafa kaldırmış durumda.