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İtalya’yı Üzen Ölüm

04.03.2018 20:01 | Son Güncelleme

İtalya’da Fiorentina futbol takımının kaptanı milli oyuncu Davide Astori’nin 31 yaşında beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetmesi ülkede büyük üzüntüye neden oldu

İtalya’yı Üzen Ölüm

İtalya’da Fiorentina futbol takımının kaptanı milli oyuncu Davide Astori’nin 31 yaşında beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetmesi ülkede büyük üzüntüye neden oldu.

Astori’nin ölümünü Seria A takımı Fiorentina Twitter hesabından açıkladı.

Açıklamada, “Fiorentina, kaptanı Davide Astori’nin ölümünü açıklamaktan büyük üzüntü duyar” denildi. Açıklamada ayrıca Astori’nin hızlı bir hastalığın kurbanı olduğu da vurgulandı.

İtalya medyası Astori’nin otel odasında ölü bulunduğunu kaydetti.

Astori 2015 yılında Fiorentina’nın kadrosuna katılmıştı.

Davide Astori’nin beklenmedik ölümü başta futbol dünyası olmak üzere ülkede büyük üzüntü yarattı.

Astori’nin ölümü haberi üzerine Seria A’daki bütün maçlar iptal edildi.

Gianlugi Buffon, Roberto Mancini, Clarence Seedorf, Andrea Pirlo gibi futbol dünyasının ünlü isimleri Astori’yle ilgili mesajlar yayınladı.

Seria A takımlarından Milan da yayınladığı mesajda Astori’nin ölümünden duyulan şok dile getirildi.

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