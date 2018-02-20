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İttifak başlamadan çöktü! Esad ve PYD anlaşamadı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.02.2018 01:28 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre, terör örgütü PYD'nin, rejimin isteklerini yerine getirmeyince anlaşmanın bozulduğu belirtildi.

İttifak başlamadan çöktü! Esad ve PYD anlaşamadı

Habertürk'ün haberine göre; cuma günü rejim ile 14’üncü görüşmesini gerçekleştiren terör örgütü PYD’nin, son 3 yıldan buyana “kesinlikle görüşmeyiz” dediği Esad rejimine bağlı askeri birliklerin Afrin’e konuşlanması için 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Bölgedeki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre önemli kamu binalarının da içinde yer aldığı 52 noktayı PYD’den isteyen rejime önce “evet” yanıtını veren terör örgütü, akşam saatlerinde masa başında verdiği sözlerin tersine sadece 12 noktayı verebileceğini ilettiği bunun üzerine anlaşmanın iptal edildiği ve rejimin sert tepki gösterdiği ifade edildi.

Terör örgütü PYD’nin rejim ile yapılan görüşmeler sonrasında dün sabah saatlerinde Mümbiç’te gerçekleştirdiği toplantı sonrası verilen sözlerden vazgeçtiği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
BU SAATTEN SONRA TÜRK ORDUSUNU KİMSE DURDURAMAZ
acaba anlaşamadılarmı yoksa Türkiye herşeyi göze alıp sonuçları ağır olur deyincemi dönüş yapıldı
Değişen şartlara ve gelişen olaylara göre sürekli yeni hamleler yapabilecek iyi karar mekanizmaları olmalı. Satranç oyunu gibi. Her hamlede en mantıklı yeni adım...
Bu iyi haber
Bu gerçekten iyi haber mi hayır görünümlü şer mi ben bilmem ama bu bana göre çok iyi bir haber. 2 gün oldu neredeyse mehmetçiklerimizi pusuya düşürekler, çok zor olacak diye düşünüyorduk. Allah yardımcınız olsun. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyet namın gaalip et çünkü bu son ordusudur islamın....
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