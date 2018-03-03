‘İttifak’ Gölgesinde Seçim Güvenliği Arayışı

Türkiye siyasetinde AKP ve MHP imzasıyla Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için hazırlanan yasal değişiklikler teklifi, özellikle mühürsüz oy kullanımı nedeniyle “seçim güvenliği” kaygısını gündeme taşıdı. Ana muhalefet partisi CHP, Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde salt çoğunluk oluşturmak üzere Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığında anlaşan AKP ve MHP’nin ittifakına karşı diğer siyasi partilerle dayanışma temaslarını başlattı. Kulislerdeki bilgiler itibariyle CHP, 10 Ağustos 2014’teki Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde bugün halen MHP’de milletvekili olan sağcı isim Ekmeleddin İhsanoğlu’nun aday gösterilmiş olması nedeniyle parti içi tartışma yaşıyor. CHP’de sağ partiler ile seçimler için sandıkta doğrudan “ittifak” değil ancak seçim süreçleri için dayanışma yapılması görüşü ağırlık kazanıyor. Bu nedenle CHP Heyeti’nin, bugünkü İyi Parti ziyareti sonrasında da “ittifak değil seçim güvenliği dayanışması” mesajı verildi. Gerekçesi de TBMM Anayasa Komisyonu’nun gündeminde olan seçim ittifakı amacıyla AKP ve MHP’nin hazırladığı yasa teklifi olarak işaret edildi.

Kulislerde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “seçimler için ittifak değil ilkeler üzerinde uzlaşma” olarak anlattığı dayanışma meselesinde en kritik parti Saadet Partisi olarak yorumlanıyor. Siyasi yelpazede AKP’nin sağda birleşmeyi amaçlaması nedeniyle Saadet Partisi’nin, AKP-MHP ve büyük olasılıkla Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) olacağı ittifaka katılmaması önemli bulunuyor. Kulislerde, MHP kökenli Meral Akşener’in liderliğinde ve çoğunluğu sağ partilerden geçmişe sahip isimlerce kurulmuş İyi Parti’nin de Saadet Partisi ile dirsek teması yürüttüğü kaydediliyor. CHP Heyeti’nin de önümüzdeki günlerde ziyaret edeceği adreslerden birisi Saadet Partisi. Öte yandan CHP, HDP ile de “seçim güvenliği” gerekçesiyle işbirliği görüşmesi yapacağı HDP’nin de TBMM’deki yasa teklifine karşı “hayır” oyu vereceği görülüyor. Ancak CHP, özellikle “terörle mücadele” gerekçesiyle Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nın devam ettiği bugünlerde HDP ile herhangi şekilde “seçim ittifakı” görüntüsü verilmesinden kaçınıyor. Buna karşın AKP kurmaylarınca, sıklıkla CHP’nin HDP ile birlikte hareket ettiği yönünde açıklamalar yapılması da “Türkiye’deki kutuplaşmayı pekiştirme” olarak yorumlanıyor.

Bu arada CHP tarihindeki önemli liderlerinden birisi Bülent Ecevit’in siyasi yasaklar döneminde sosyal demokrat parti kimliğiyle kurduğu ve son olarak 57. Hükümet’te iktidar ortağı olan DSP’den yapılan ittifak açıklamaları ise tepkiyle karşılandı. Son seçimlerde yüzde 1’in altında oy oranına sahip olan DSP’nin Genel Başkanı Önder Aksakal, seçim ittifakı konusunda kendilerine en çok milletvekili sandalyesi öneren partiyle ittifak kuracaklarını açıklamıştı. Bunun üzerine Genel Başkan Yardımcısı ve Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, partideki görevinden istifa etti. Bugünse DSP Genel Başkanı Aksakal, aslında ironi yaptığını savunarak, söz konusu yasa teklifini eleştirdi. CHP’li Tezcan: “Tek adam koalisyonuyla karşı karşıyayız” Siyasi partilerle temasları yürütecek CHP Heyeti, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan başkanlığında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’le genel başkan yardımcıları Lale Karabıyık ve Muharrem Erkek’ten oluşuyor. CHP Heyeti, bugün ilk ziyaretini İyi Parti’ye yaptı. Burada Genel Başkan Meral Akşener’le kısa bir görüşme sonrasında İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray başkanlığındaki heyet ile masaya oturdu. Tezcan ve Çıray, ziyaret sonrasında ortak basın açıklaması da yaptı.

CHP’li Tezcan, TBMM Anayasa Komisyonu’ndaki yasa teklifine karşı mücadele vereceklerini vurguladı. Tezcan, “Amacımız milletin sandığa attığı oyun olduğu gibi parlamentoya ve seçim sonuçlarına yansıması, milletin oyunun çalınmaması. İşin özeti bu. Ne yazık ki milletin oyunu çalma konusunda ısrarlı ve kararlı bir tek adam koalisyonuyla karşı karşıyayız” diye konuştu. Tezcan, İyi Parti’yle verimli bir görüşme yaptıklarını ve temaslarını sürdüreceklerini ifade etti. İyi Partili Çıray: “Seçim ittifakı çalışması değildir” İyi Parti Sözcüsü Çıray da, “Bu çalışma bir seçim ittifakı çalışması değildir. Bu çalışma seçim güvenliğini sağlama çalışmasıdır. 21. yüzyılda Türkiye'nin dünyanın önünde seçim güvenliğini tartışıyor olmasından da üzüntü duyduğumuzu ayrıca ifade etmek istiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar millet kararını verdi, bu seçimi kazanmaları imkansızdır. Sadece bizi üzen şey, dünya önünde adeta Türkiye’yi demokrasiler içerisinde izolasyona tabi tutacak, bu komik, demokrasi dışı girişimlere başvurmalarıdır. Bizim aradığımız Türkiye'nin itibarıdır. Biz bu mücadeleyi hem Türk milletinin oyunu korumak, ona sahip olmak için hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin, bu büyük devletin, milletin dünya demokrasileri nezdinde itibarını korumak için mücadele veriyoruz” dedi.