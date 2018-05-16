Ivanka Trump'a tepki: Babasının küçük cadısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'teki büyükelçiliğin açılışına kızı Ivanka Trump'ı gönderdi.

Konserlerle yapılan açılışın gerçekleştiği anlarda, İsrail'in şiddeti katliama dönüştü. 60 Filistinli İsrail askerinin açtığı ateşte yaşamını yitirdi.

ABD gazetesi Daily News, Kudüs'te yaşananları verdiği manşetinde Trump'ın kızı Ivanka'yı 'Babasının küçük cadısı' olarak niteledi.

Gazetede şu ifadeler yer aldı: "Gazze'de 55 kişi katledildi ama Ivanka ABD Büyükelçiliği'nin açılışı boyunca sürekli güldü."





