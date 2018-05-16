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Ivanka Trump'a tepki: Babasının küçük cadısı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.05.2018 03:52 | Son Güncelleme

ABD gazetesi Daily News, Trump'ın kızı Ivanka'nın Kudüs'teki büyükelçiliğin açılışı sırasında sürekli güldüğünü yazarak, "Gazze'de onlarca kişi ölürken o sadece güldü. Babasının küçük cadısı" ifadelerini kullandı.

Ivanka Trump'a tepki: Babasının küçük cadısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'teki büyükelçiliğin açılışına kızı Ivanka Trump'ı gönderdi.

Konserlerle yapılan açılışın gerçekleştiği anlarda, İsrail'in şiddeti katliama dönüştü. 60 Filistinli İsrail askerinin açtığı ateşte yaşamını yitirdi.

ABD gazetesi Daily News, Kudüs'te yaşananları verdiği manşetinde Trump'ın kızı Ivanka'yı 'Babasının küçük cadısı' olarak niteledi.
Gazetede şu ifadeler yer aldı: "Gazze'de 55 kişi katledildi ama Ivanka ABD Büyükelçiliği'nin açılışı boyunca sürekli güldü."

ivanka

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Anahtar Kelimeler:
Ivanka Trump Gazze Kudüs ABD gazze katliamı

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