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Ivanka Trump'ın paylaştığı fotoğrafa tepki yağdı! 'Göçmenlerle alay ediyor'

DÜNYA HABERLERİ  | 30.05.2018 04:53 | Son Güncelleme

ABD’de üç ayda 1500 göçmen çocuğun kaybolduğunun açıklandığı gün sosyal medyada oğluyla fotoğrafını paylaşan Ivanka Trump’a tepki yağdı. Kullanıcılar, “Göçmenlerle alay ediyor” diyerek Ivanka Trump’a tepki gösterdi

Ivanka Trump'ın paylaştığı fotoğrafa tepki yağdı! 'Göçmenlerle alay ediyor'

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump (46) pazar günü Twitter adresinde paylaştığı fotoğraf ile tepkileri üzerine çekti.

Fotoğrafta Trump, 2 yaşındaki oğlu Theodore James’i kucağına almış severken görülüyor ve altında “Pazar Sabahı” ifadesi okunuyor.

3 AYDA 1500 ÇOCUK KAYBOLDU

Bu fotoğrafın tepki çekmesinin nedeni ise aynı gün ABD’nin Mülteci Yerleştirme Ajansı (ORR), 2017 yılının son üç ayında bin 500 göçmen çocuğunun “izini kaybettiğini” açıkladı.

Bu açıklama göçmenler ve insan hakları savunucularının büyük tepkisini çekti.

"GÖÇMENLERLE ALAY EDİYOR"

Gazete Habertürk'ün haberine göre; çocukların Trump yönetimi tarafından anne babalarından zorla alındığı ve Ivanka Trump’ın buna göz yumduğu üstelik bu fotoğrafla göçmen aileleriyle alay ettiği ileri sürüldü.

Trump yönetimi geçen ay, anne ve babaları sınır dışı edilen çocukların devlet gözetime alınması için bir yasal düzenleme hazırlamış, ABD basını bu çocukların, ABD ordusunun üslerine yerleştirileceğini ileri sürmüştü.

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