Ivanka Trump'ın paylaştığı fotoğrafa tepki yağdı! 'Göçmenlerle alay ediyor'

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump (46) pazar günü Twitter adresinde paylaştığı fotoğraf ile tepkileri üzerine çekti.
Fotoğrafta Trump, 2 yaşındaki oğlu Theodore James’i kucağına almış severken görülüyor ve altında “Pazar Sabahı” ifadesi okunuyor.
Bu fotoğrafın tepki çekmesinin nedeni ise aynı gün ABD’nin Mülteci Yerleştirme Ajansı (ORR), 2017 yılının son üç ayında bin 500 göçmen çocuğunun “izini kaybettiğini” açıkladı.
Bu açıklama göçmenler ve insan hakları savunucularının büyük tepkisini çekti.
My ♥️! #SundayMorning pic.twitter.com/CN5iXutE5Q— Ivanka Trump (@IvankaTrump) 27 Mayıs 2018
Gazete Habertürk'ün haberine göre; çocukların Trump yönetimi tarafından anne babalarından zorla alındığı ve Ivanka Trump’ın buna göz yumduğu üstelik bu fotoğrafla göçmen aileleriyle alay ettiği ileri sürüldü.
Trump yönetimi geçen ay, anne ve babaları sınır dışı edilen çocukların devlet gözetime alınması için bir yasal düzenleme hazırlamış, ABD basını bu çocukların, ABD ordusunun üslerine yerleştirileceğini ileri sürmüştü.
Son dakika! İsrail Gazze'ye harekat başlattı!
Tuncay Özkan'dan Şirin Payzın'a Erdoğan tepkisi: Böyle bir şey görmedim
24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!
Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor
Konya'da kırmızı ışıkta pompalı tüfekle infaz! Dehşet anları kamerada!
Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?
MOSSAD Twitter'dan bir tek Recep Tayyip Erdoğan'ı takip ediyor
Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı
Paris'te evlendiler, balayı için Kato Dağı'na geldiler
Irina Shayk da estetik harikası çıktı! İşte kanıtı...
Instagram'ın büyük tuzağına dikkat
İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan valilere sert tepki: Bedelini ödeyecekler
Okuyucu Yorumları 0 yorum