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ABD Başkanı'nın kızı tasarım şirketini kapattı

25.07.2018 09:24 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, kendi adını taşıyan giyim ve ayakkabı tasarım şirketini kapatma kararı aldı.

ABD Başkanı'nın kızı tasarım şirketini kapattı

Ivanka Trump kararını yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Trump açıklamasında, "Bu markayı kurduğumuzda kimse başarımızı tahmin edemezdi. Washington'daki 17 ayın ardından iş hayatına dönüp dönmeyeceğimi veya ne zaman döneceğimi bilmiyorum ama öngörülebilir bir geleceğe kadar odağımın halen Washington'da yaptığım işte olacağını biliyorum. Dolayısıyla şimdi bu kararı almak takımım ve ortaklarım için tek adil sonuç" dedi.

Amerikan NBC News televizyonuna göre Ivanka Trump, şirketi kapatma kararını New York'taki Trump Tower'da bulunan 18 çalışana kendisi bildirdi.

2014'te kurulan giyim ve ayakkabı tasarım şirketi yıl kısa sürede ABD'de büyük markalar arasına girmişti.

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36 yaşındaki Ivanka Trump geçen yıl babası tarafından Beyaz Saray'a danışman olarak atanmıştı.

ABD'de bu kararın ardından "Ivanka Trump" markasına karşı "Cüzdanına sahip çık" adı altında bir kampanya başlatılmıştı.

Ülkedeki bazı perakende mağaza zincirleri de markaya ait ürünlerin satışını durdurmuştu.

Başkan Trump'ın baş danışmanlarından Kellyanne Conway'in geçen yıl katıldığı bir televizyon programında Ivanka Trump'ın şirketinin ürünlerinin tanıtımını yapması da ABD'de eleştiri konusu olmuştu.

Amerikan The Wall Street Journal Haziran ayında, şirketin internet üzerinden ürün satışlarının son bir yılda yüzde 55 azaldığını yazmıştı.

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