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Ivanka Trump ve Jared Kushner İsrail’de

13.05.2018 20:57 | Son Güncelleme

Amerika Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner Pazartesi günü Amerikan Büyükelçilik binasının Kudüs’teki açılışı için düzenlenecek törene katılmak için İsrail’e gitti

Amerika Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner Pazartesi günü Amerikan Büyükelçilik binasının Kudüs’teki açılışı için düzenlenecek törene katılmak için İsrail’e gitti.

Beyaz Saray’da aynı zamanda danışman olan Ivanka Trump ve Kushner törene katılacak ancak Başkan Trump törende yer almayacak.

Trump’ın büyükelçiliği Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararı Filistinlilerin tepkisini çekmişti.

İsrail Kudüs’ü bölünmez şekilde başkenti olarak görürken, Filistinliler doğu Kudüs’ü gelcekte kuracakları devletleri için başkent olarak niteliyor.

Filistin lideri Mahmud Abbas Trump’ın kararını ‘yüzyılın tokadı’ olarak nitelemişti.

Trump’ın törene katılacaklara video konferans aracılığıyla bir konuşma yapması bekleniyor.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin’le Dışişleri Bakanı yardımcısı John Sullivan da törene katılacak isimler arasında.

Avrupa Birliği karara tepki göstermişti. Avrupa Birliği’ne üye birçok ülkenin büyükelçileri töreni boykot edecek.

Bununla birlikte, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Romanya dahil birçok ülkenin de temsilcisi törende hazır bulunacak.

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