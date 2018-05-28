Ivanka Trump’ın Çin’de Aldığı Patentler Soru İşaretleri Oluşturdu

Amerika Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın şirketi Çin’de son üç ay içinde 13 markanın patentini aldı. Aynı dönemde şirkete sekiz markanın daha patenti geçici olarak verildi. İtiraz başvurusu yapılmazsa, bu patentler de Ivanka Trump’ın şirketinin olacak.
Amerika Başkanı’nın Çin karşıtı açıklamaları bir yana, Ivanka Trump’ın babasının Beyaz Saray’daki konumu nedeniyle bir menfaat çatışmasına yolaçabileceği sorularını gündeme getiriyor.
Ivanka Trump’ın bebek ürünlerinden, makyaj malzemelerine mobilyadan kitap ve kahveye geniş bir yelpazede yer alan ürünleri var. Ivanka Trump, babası başkanlık koltuğuna oturduğunda, şirket yönetiminden çekildi ancak aile tarafından işletilen markalarından kazanç elde etmeye devam ediyor.
Washington’da" Vatandaşlar için Sorumluluk ve Etik" adlı grubun yetkilisi Noah Bookbinder, Ivanka Trump’ın ticari işlerini yürütmesinin ve şirketini yurt dışında genişletmeye devam etmesinin sorun yaratacağını düşünüyor. Zira bu durumun, Ivanka Trump’ın, babasının siyasi konumu nedeniyle, maddi çıkar elde etme ihtimalini artırdığı düşünülüyor.
Trump, başkan seçildikten sonra, mevcut malvarlıklarının yönetimini muhtemel çatışma ve çıkarları önlemek için çocuklarına devrettiğini belirtmişti. Ancak büyük ölçüde lisans anlaşmalarına dayalı kurulan ticari markalar etik avukatlarının dikkatini çekiyor. Siyasi nüfuzu ticari işlerinde kullanılmasıyla ilgili soru işaretleri, özellikle komünist parti iktidarındaki Çin’de daha da artıyor.
Çinli yetkililerse, tüm ticari marka başvuruların yasaya uygun olarak ele alındığını vurguladı.
Çin patent ofisinin internetteki kayıtlarında Ivanka Trump son olarak 17 yeni markanın patenti için başvuru yaptığı görülüyor.
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün küresel marka veri tabanı, Ivanka Trump’ın babası başkan seçildikten sonra Filipinler’de de üç marka için patent aldığını da ortaya koyuyor.
Ivanka Trump, Çin’de perakende ürünleriyle yer almıyor ancak gümrük kayıtlarından, şirketin ithalatını büyük ölçüde Çin’den yaptığı görülüyor.
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