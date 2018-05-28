Ivanka Trump’ın Çin’de Aldığı Patentler Soru İşaretleri Oluşturdu

Amerika Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın şirketi Çin’de son üç ay içinde 13 markanın patentini aldı. Aynı dönemde şirkete sekiz markanın daha patenti geçici olarak verildi. İtiraz başvurusu yapılmazsa, bu patentler de Ivanka Trump’ın şirketinin olacak.

Amerika Başkanı’nın Çin karşıtı açıklamaları bir yana, Ivanka Trump’ın babasının Beyaz Saray’daki konumu nedeniyle bir menfaat çatışmasına yolaçabileceği sorularını gündeme getiriyor.

Ivanka Trump’ın bebek ürünlerinden, makyaj malzemelerine mobilyadan kitap ve kahveye geniş bir yelpazede yer alan ürünleri var. Ivanka Trump, babası başkanlık koltuğuna oturduğunda, şirket yönetiminden çekildi ancak aile tarafından işletilen markalarından kazanç elde etmeye devam ediyor.

Washington’da" Vatandaşlar için Sorumluluk ve Etik" adlı grubun yetkilisi Noah Bookbinder, Ivanka Trump’ın ticari işlerini yürütmesinin ve şirketini yurt dışında genişletmeye devam etmesinin sorun yaratacağını düşünüyor. Zira bu durumun, Ivanka Trump’ın, babasının siyasi konumu nedeniyle, maddi çıkar elde etme ihtimalini artırdığı düşünülüyor.