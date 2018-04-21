İYİ Parti 24 Haziran 2018 genel seçimlerine katılabilecek. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, YSK'ya sunulan genel seçimlere katılma hakkına sahip 10 parti arasında İYİ Parti'nin de bulunduğunu açıkladı.

Sözcü Çıray, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın YSK'ya 20 Haziran günü saat 17.00'de sunduğu seçilme katılma yeterliliğine sahip partiler listesine İYİ Parti'nin de eklenmiş olduğunu duyurdu.

Çıray, daha önce seçimlere katılma yeterliliğine sahip 9 partiye ilaveten İYİ Parti'nin de listeye eklendiğini ve dolayısıyla genel seçimlere katılacaklarını bildirdi.