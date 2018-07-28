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İyi Parti Akşener Liderliğinde Yola Devam Edebilecek mi?

28.07.2018 22:20 | Son Güncelleme

Muhalefet cephesinde merkez sağda AKP’ye alternatif iddiasıyla yola çıkan İyi Parti’de seçim sonrası tartışmalara tepki göstererek genel başkanlıktan ayrılma kararı alan Meral Akşener, parti lider koltuğunda kalacağını açıkladı

İyi Parti Akşener Liderliğinde Yola Devam Edebilecek mi?

Muhalefet cephesinde merkez sağda AKP’ye alternatif iddiasıyla yola çıkan İyi Parti’de seçim sonrası tartışmalara tepki göstererek genel başkanlıktan ayrılma kararı alan Meral Akşener, parti lider koltuğunda kalacağını açıkladı.

İyi Parti’nin yoluna Akşener’in genel başkanlığında devam etmesini destekleyen parti yöneticileri ve partililer, bugün İstanbul

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