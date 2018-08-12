İYİ Parti Akşener’le devam ediyor

Erdoğan’ı Hitler’e atıf yaparak eleştiren Akşener, “Milletin adamının içine Führer kaçtı” dedi.MHP’den ayrılanların bir yıl önce Meral Akşener öncülüğünde kurduğu İYİ Parti, 24 Haziran seçimleri sonrası yaşadığı "lider tartışması”ndan sonra yoluna yine Akşener’le devam etme kararı aldı. 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına aday olarak çıkan Akşener’in yüzde 7, İYİ Parti'nin de parlamento seçimlerinde yüzde 9,96 oy alması, teşkilatlardan parti kurucular kurulu üyelerine kadar istifa dalgasını beraberinde getirmişti. Partide Akşener’den başka bir isimle yola devam edilmesi tartışmaları yükselince Akşener de, genel başkanlığı bırakma ve olağanüstü kurultaya gitme restiyle siyasi kulisleri hareketlendirmişti. Partide istifa dalgası sürse de Akşener genel başkanlığa dönmesini bekleyen delegelere olumlu yanıt verdi ve tek aday olarak gösterildiği olağanüstü kurultaya “Daha yeni başlıyoruz” sloganıyla katıldı. 1123 delegeden 888’inin oy kullandığı kurultayda Akşener, geçerli sayılan 881 oyun tamamını alarak yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi. Akşener, delegelere “Allah beni sizlere karşı mahcup etmesin” sözleriyle teşekkür etti. Akşener’in hazırladığı İYİ Parti Genel İdare Kurulu listesinde önceki yönetimin yarısı değişti. Seksen kişilik genel idare kurulunda oyuncu Mehmet Aslan ve Prof. Şengül Hablemitoğlu’nun da aralarında olduğu 40 yeni isim yer aldı.

“Nerede kalmıştık?” Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) davet edilmediği İYİ Parti kurultayına delegelerin yoğun ilgisi dikkat çekti. Kurultayın açış konuşmasında delegelere “Öyleyse nerede kalmıştık” sözleriyle seslenen ve İYİ Parti’nin yol haritasını anlatan Akşener'in Erdoğan'a dönük sert eleştirileri partililerden yoğun alkış aldı. Delegelere “Dön dediniz, döndüm” diyen Akşener, bir iyilik hareketi olarak tanımladığı İyi Parti’nin öncelikle yerel seçimlerden başarıyla çıkacağını ve "mutlaka iktidar olacağını” söyledi. Führer benzetmesi Erdoğan’ın Türkiye’ye "tek adam rejimi”ni dayattığını öne süren Akşener, Nazi benzetmesiyle dikkat çekti. Adolf Hitler için kullanılan "lider” anlamındaki "Führer" kelimesine gönderme yapan Akşener, “Milletin adamının içine bir 'Führer' kaçtı” dedi. Erdoğan’a “Adaletsizsin, basiretsizsin, kifayetsizsin” diye seslenen Akşener, ABD ile yaşanan krize de değindi ve “Hem aldanıyorsun, hem aldatıyorsun. Kullanışlı müttefikinle ülkeyi içine sürüklediğin hâle bir bak” ifadesini kullandı.

Erdoğan’ın beş bin yıllık devlet hazinesini damadı Berat Albayrak’a teslim etmesiyle birlikte ülkede "hukuksuz ve güvensiz” bir ortamın oluştuğunu belirten Akşener, Albayrak görevde kaldığı sürece ekonomide canlanmanın mümkün olmadığını söyledi. Akşener, “Ekonomi çıkmaz sokağa girdi ve sokağın sonu yaklaşıyor” dedi. Akşener, Türkiye’nin 500 milyar dolara yaklaşan dış borcu nedeniyle kredi riski en yüksek ülkelerden biri hâline geldiğini söylerken, devlet kademesinde tasarruf yapılmamasını da eleştirdi. Akşener, “Neymiş, itibardan tasarruf olmazmış. İtibar, milletin kesesinden yaptırıp içine tünediğin saray değildir. İsraf almış başını gidiyor” diye konuştu. Döviz kurundaki tarihi yükselişi Erdoğan’ın "milli bir dava” sayıp, vatandaşlara altın ve döviz bozdurma çağrısında bulunduğunu hatırlatan Akşener, “Peki neden vatandaşlar döviz büfeleri önünde kuyruk olmadı?” diye sordu. Akşener, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte ülkedeki sorunların tavan yaptığını öne sürerek Erdoğan’a “Gelin bu yanlıştan dönelim. Türkiye’nin bir orta Afrika diktatörlüğüne dönüşmesine mani olalım” çağrısı yaptı.