İYİ Parti: 'Askeri Liseler Açılacak TRT Satılacak İşe Alımda Sözlü Kalkacak'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran Genel Seçimleri için İstanbul’da Kuleli, Bursa’da Işıklar gibi askeri liseleri yeniden açma, kamu yayıncılığı kuruluşu TRT’yi satma, kamuda işe alımda sözlüyü kaldırma ve parlamenter sisteme dayalı yeni anayasa vaat etti.
İYİ Parti’nin seçim bildirgesi “Millet ile Sözleşme” başlığı altında Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen toplantıyla tanıttı. Salonda, “Yüzünü Güneşe Dön Türkiye” ile “Akşener Cumhurbaşkanı, Hep Beraber, 81 Milyon, Kendine Güven, Bize Güven, Türkiye’ye Güven”, “İYİ’ler kazanır” pankartları göze çarptı.
Samsun İl Başkanı Ömer Süslü ve Samsun milletvekili adayı İbrahim Özyer’in de aralarında bulunduğu trafik kazası geçiren partilileri ziyaret ettiği için toplantıya gecikmeli katıldığını kaydeden Akşener, 52 sayfalık konuşma metniyle İYİ Parti’nin 134 sayfalık seçim bildirgesini anlattı. Akşener’in, kamu yayıncılığı değil taraflı yayıncılık yapmakla suçladığı TRT’yi satma vaadini salonda en fazla alkışı aldı. Keza İstanbul’da Kuleli, Bursa’da Işıklar gibi tarihi askeri liseleri yeniden açma ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ni (GATA) eski haline çevirme vaatleri de salondan alkışlarla desteklendi.
Devlet yönetiminde neler vaat edildi?
İYİ Parti’nin seçim bildirgesinde, öncelikle 16 Nisan 2016’daki halk oylamasıyla hayata geçirilecek olan Başkanlık Sistemi yerine parlamenter rejim vurgulandı. “Devletin en önemli hedefi, insanın güven ve refah içerisinde yaşamasını sağlamaktır. Devletin en önemli görevi, insanı korkutmak, tedirgin etmek olamaz. Eğer öyle ise, birçok şey yanlış gidiyor demektir” diyen Akşener’in ifadeleriyle özetle “sorunlu değil sorumlu devlet” anlayışı vurgulanarak, şu vaatler verildiği görüldü:
“Egemenliği yeniden millete verecek olan parlamenter sisteme dönüş hedefimizi gerçekleştireceğiz.
OHAL’e göreve geldiğimiz an itibariyle derhal son vereceğiz.
Geniş bir toplumsal uzlaşmayla hazırlayacağımız yeni anayasa ile hak ve özgürlükleri teminat altına alacağız.
“Kamu Reformu Yasa Tasarısı” ile merkezi idareyi yeniden yapılandırılacağız. Devlette, meşru hiyerarşik yapı dışında, hiçbir grup veya örgütün yapılanmasına, izin vermeyeceğiz
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başta olmak üzere tüm merkezi sınavlarda güvenliği sağlayacağız, terör örgütlerine soru servis etme dönemini sonlandıracağız.
Kamuda mülakat (sözlü) ile işe alım uygulamasını kaldıracağız.
Bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan herkes 657 sayılı yasa kapsamına alacağız. (Dolayısıyla kamudaki taşeron işçi gibi uygulamalara son verilecek.)
Seçim mevzuatını, demokratik evrensel standartları yakalayacak şekilde gözden geçirecek ve seçim barajını %5’e indireceğiz.
Belediyelerin iş ve işlemlerinde, merkezi yönetimin müdahalesini, etkili denetimle sınırlı tutacağız.
Vatandaşlarımızı, e-Devlet üzerinden uygulanacak mini e-Referandum uygulamasıyla karar mekanizmasına dahil ederek, katılımcı demokrasiyi hayata geçireceğiz.
Muhtarlarımıza, mahallelerin acil ihtiyaçları için belediye bütçelerinden "ödenek" tahsis edeceğiz.
İstanbul’un mevcut sorunlarına karşı acil bir önlemler paketi uygulamaya koyacağız.
“Kamuda Şeffaflık ve Siyasi Ahlak Yasası”nı çıkartarak, yolsuzlukla mücadelede caydırıcı cezai müeyyideler ortaya koyacağız.”
Ekonomi ve sosyal hizmetler alanlarında neler vaat edildi?
Akşener’in anlatımında ve seçim bildirgesinde ekonomi ve sosyal hizmetler kapsamındaki maddi yardımlar açısından şu vaatlerde bulunuldu:
"Orta vadede fert başı geliri 16.000 $’a GSYH’ı da 1.4 Trilyon $’a çıkaracağız.
Makroekonomik İstikrar Programımız ile kontrolden çıkmış durumdaki enflasyon, döviz kuru ve faizleri kontrol altına alacağız.
Bütçe birliği ilkesi çerçevesinde, “Varlık Fonu”nu kaldırıyoruz. Bütçe dışı fonları denetim ve disiplin altına alacağız.
Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız hareket edebilmesini güçlendireceğiz.
İşsizlik oranını, OECD ortalamasına, %5.6’ya düşüreceğiz.
Kadın istihdamını %50’ye yükselteceğiz.
Çiftçimizin mazotu %50 indirimli almasını sağlayacağız.
Ziraat Bankası’nın asli görevi olan tarım finansmanını yapmasını sağlayacağız ve çiftçimizin takipteki borçları için faiz yüklerini kaldıracağız.
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