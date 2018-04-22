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İYİ Parti Dahil 10 Parti Seçime Giriyor

22.04.2018 17:21 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu YSK, 24 Haziran'da yapılacak seçime AK Parti, BBP, BTP, DP,CHP, HDP, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi'nin girebileceği yönünde karar verdi

İYİ Parti Dahil 10 Parti Seçime Giriyor

Yüksek Seçim Kurulu YSK, 24 Haziran'da yapılacak seçime AK Parti, BBP, BTP, DP,CHP, HDP, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi'nin girebileceği yönünde karar verdi.

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