İYİ Parti Ekonomi Vaadini Açıkladı: Borçlanmaya Karşı Dayanışma

Akşener, bugün düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti olarak ekonomideki önceliklerini kamuoyu ile paylaştı. “Borç kaderin değil, sileceğiz” sloganıyla yola çıktıklarını vurgulayan Akşener, Türkiye’deki özel tüketim harcamalarının yüzde 20’sinin borçla yapıldığını belirterek, “Her 10 kişiden 8’i borçlu. Türkiye, dünyanın en borçlu ülkesidir. Kapısına dayanan haciz memurunun baskısı altında evinin ihtiyaçlarını karşılayamayan anne ve babalar bunalıma girmiştir. Türkiye’de son 15 yılda hane halkının toplam borcu tam 75 kat artarak bugün 550 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bu borçların yarısı, konut ve taşıt kredilerinin dışında, tüketime yönelik kredilerdir. Üstelik bu rakamlara vatandaşlarımızın senet vererek yaptığı tüketim ve eş-dost-akrabadan aldığı borçlar dahil değildir. Bankalar Birliği verilerine göre bugün Türkiye’de yaklaşık 30 milyon bireysel kredi borçlusu vardır” dedi.

Türkiye’de borçları nedeniyle borç kısır döngüsü içerisinde yaşayan yaklaşık 4,5 milyon insan bulunduğunu kaydeden Akşener, bu borçlanma döngüsüne son vermek amacıyla bir sosyal dayanışma fonuna ihtiyaç olduğunu ve ilk aşamada asgari ücretle çalışanlarla işsizlerin borçlarını sileceklerini açıkladı. Akşener, bunun iktidar olduklarında ekonomi alanında yapacakları ilkler arasında yer aldığını vurgulayarak, özetle vaatlerini şöyle anlattı: “Cumhurbaşkanı olup göreve geldiğimizde ilk 100 gün içerisinde, hiç vakit kaybetmeden Türkiye Dayanışma Fonu'nu kuracağız. 30 Nisan 2018 itibariyle borçları yasal takibe ya da yakın takibe alınmış olan, ve de borçları tahsilat şirketlerine satılmış olan vatandaşlarımızın tüketici kredisi, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından doğan borçlarını satın alacağız. Düşük gelirli vatandaşlarımız ve öğrencilerimize ait borçların en az yüzde 80’ini sileceğiz. Kalan borçlarını faizsiz 10 yıla kadar taksitle ödeyebilecekler. Ayrıca şehit ve gazi ailelerinin bu durumdaki tüm borçlarını sileceğiz. Vatan onlara çok şey borçludur. En azından bunu yapmalıyız.”

Bu noktada özellikle iktidardan (AKP’den) kendilerine “Parayı nereden bulacaksanız?” sorusu gelebileceğini de belirten Akşener, “Son kuruşuna kadar maliyetini hesapladık. Bir defalık olma üzere bütçeye maliyeti 8 milyar TL olacak. Borcunu taksitle ödeyecek vatandaşlarımızın ödemeleri düşülürse maliyetin daha düşük olacağı açıktır. Halkın yüzde 80’i ödeyemeyeceği borçların altında ezilirken, Saray’a tanesi 1.500 liralık kadehleri nasıl aldınız? Yandaş işadamlarına verilen ihalelerin parasını nereden bulundu? Suriyeli misafirlerimize 10 milyar dolar nereden bulundu? 2007-2017 yılları arasında örtülü ödenekten tam 12 milyar TL harcadılar. İlk 3 ayda harcadıkları 550 milyon lira. Makam aracı ve taşıt kiralamaya toplam 3 milyar TL harcadılar” diye konuştu. Akşener, bir dönem kiralık makam araçları için Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in “fındık-fıstık parası” dediğini de sözlerine ekledi.

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz da, Türkiye Dayanışma Fonu’nun, Kore’deki Ulusal Mutluluk Fonu’yla benzerliğini de vurgulayarak, ülke ekonomisi açısından nasıl bir borçlanma durumuna gelindiğini anlattı. Türkiye’de hangi illerde tüketici kredisinde ciddi artışlar gözlendiğini de aktaran Yılmaz, Adana, Diyarbakır, Batman, Gaziantep örneklerini ifade etti.

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