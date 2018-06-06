İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Akşener: Gülen'in iadesinin istenmediğini düşünüyorum

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "FETÖ ile bağlantılı olduğu" yönündeki suçlamalara yanıt verdi. Akşener, "Tayyip Bey'in damadı FETÖ okulundan mezun aynı zamanda bakan. Bir taraftan FETÖ mücadelesi yapılıyor, bir taraftan Meral Akşener FETÖ'cü deniyor, her şey ortada'' dedi. İYİ Parti lideri ayrıca bugün Fethullah Gülen'in iadesinin istenmediğini düşündüğünü söyledi.

Seçim çalışmaları kapsamında düzenlediği mitinglere bir gün ara veren Akşener, Habertürk TV'de yayımlanan Teke Tek programında gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

Fethullah Gülen'in iade edilmesi ve Türkiye'ye gelmesi gerektiğini belirten Akşener, "Bir devletseniz rol icabı iş yapamazsınız, ciddi olmanız gerekir. Türkiye'nin ciddi olmadığını düşünüyorum" dedi.

Gülen'in Türkiye'ye iadesini kendilerinin sağlayacağını söyleyen Akşener, "Bugün iade edilmesinin istenmediğini düşünüyorum, gelir de ya konuşursalar" ifadelerini kullandı.

'İftiralarını ispatlayamayan şerefsizdir'

Akşener, Altaylı'nın, ''Size örgütünüzden birkaç kişiye FETÖ ile bağlantılı soruşturma açıldı, size bu suçlama nerden çıktı?'' sorusuna, ''MHP'nin genel başkanlığına soyunduğumdan beri bu bana söyleniyor. Bu siyasetli kılıklı insanlar devamlı dedikodu yaptılar, ellerindeki belgeleri savcıya veremediler" yanıtını verdi.