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İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Akşener: Gülen'in iadesinin istenmediğini düşünüyorum

06.06.2018 00:32 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "FETÖ ile bağlantılı olduğu" yönündeki suçlamalara yanıt verdi. Akşener, "Tayyip Bey'in damadı FETÖ okulundan mezun aynı zamanda bakan'' dedi. Akşener ayrıca Fethullah Gülen'in iadesinin istenmediğini düşündüğünü söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Akşener: Gülen'in iadesinin istenmediğini düşünüyorum

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "FETÖ ile bağlantılı olduğu" yönündeki suçlamalara yanıt verdi. Akşener, "Tayyip Bey'in damadı FETÖ okulundan mezun aynı zamanda bakan. Bir taraftan FETÖ mücadelesi yapılıyor, bir taraftan Meral Akşener FETÖ'cü deniyor, her şey ortada'' dedi. İYİ Parti lideri ayrıca bugün Fethullah Gülen'in iadesinin istenmediğini düşündüğünü söyledi.

Seçim çalışmaları kapsamında düzenlediği mitinglere bir gün ara veren Akşener, Habertürk TV'de yayımlanan Teke Tek programında gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

Fethullah Gülen'in iade edilmesi ve Türkiye'ye gelmesi gerektiğini belirten Akşener, "Bir devletseniz rol icabı iş yapamazsınız, ciddi olmanız gerekir. Türkiye'nin ciddi olmadığını düşünüyorum" dedi.

Gülen'in Türkiye'ye iadesini kendilerinin sağlayacağını söyleyen Akşener, "Bugün iade edilmesinin istenmediğini düşünüyorum, gelir de ya konuşursalar" ifadelerini kullandı.

'İftiralarını ispatlayamayan şerefsizdir'

Akşener, Altaylı'nın, ''Size örgütünüzden birkaç kişiye FETÖ ile bağlantılı soruşturma açıldı, size bu suçlama nerden çıktı?'' sorusuna, ''MHP'nin genel başkanlığına soyunduğumdan beri bu bana söyleniyor. Bu siyasetli kılıklı insanlar devamlı dedikodu yaptılar, ellerindeki belgeleri savcıya veremediler" yanıtını verdi.

"Olağanüstü hal şartlarında bunu yapmaları mümkündü, ben elinde bilgi belge olanlar savcılığa başvursunlar dedim, iftiralarını ispatlayamayan şerefsizdir" diyen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ'den talimat aldığımı söylediler. Ben kimim ki dokunulmazlığım yok. Bizim içimizde FETÖ'den tutuklanan yok...

''FETÖ mücadelesi yapıldığı iddia ediliyor. Habire aldatılan arkadaşlar teflon tava gibi üzerine bir şey yapışmayacağını zannediyorlar. Şimdi bu teflon tavayı atma vakti geldi, çizilmeye yapışmaya başladı.

'Tayyip Bey'in damadı FETÖ okulundan mezun aynı zamanda bakan'

"Tayyip Bey'in damadı FETÖ okulundan mezun aynı zamanda bakan. Bir taraftan FETÖ mücadelesi yapılıyor bir taraftan Meral Akşener FETÖ'cü deniyor, her şey ortada.''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Özel Fatih Koleji'nden mezun olmuştu.

Gaziantep'te İYİ Parti mitingine katılanlar

'Tayyip Bey ile ikinci tura kalıyorum'

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kendisinin kalacağını da söyledi.

Meral Akşener, ''Muharrem İnce Meral Hanım'ın gazını kaçırdı'' şeklindeki yorumlara da katılmadığını belirtti.

"Bizim kitlelerimiz farklı" diyen Akşener, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin sürekli kaybetmekten kötü hisseden seçmene kendini iyi hissettirdiğini ancak kendisinin merkez sağın muhafazakar kitlesine hitap ettiğini vurguladı.

Akşener, "CHP içinde yer alan Batıdaki merkez sağ seçmen bizde duruyor...İç Anadolu'da da saha gözlemi ve anket sonuçlarında şaşırtıcı ilgi var. Adana'da, Hatay Samandağı'nda gördüğüm ilgiden çok mutluyum. Teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Akşener: Gülen'in iadesinin istenmediğini düşünüyorum

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