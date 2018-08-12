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İYİ Parti kurultayında konuşan Akşener: Erdoğan'ın Türkiye'ye maliyeti her geçen gün artıyor

12.08.2018 12:13 | Son Güncelleme

İYİ Parti 2. Olağanüstü Kurultayı'nda konuşan Genel Başkan Meral Akşener, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye maliyeti her geçen gün artıyor. Milletin hakkını, hukukunu var gücümüzle koruyacağız" diye konuştu.

İYİ Parti kurultayında konuşan Akşener: Erdoğan'ın Türkiye'ye maliyeti her geçen gün artıyor

İYİ Parti 2. Olağanüstü Kurultayı'nda konuşan Genel Başkan Meral Akşener, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye maliyeti her geçen gün artıyor" dedi.

Akşener, "Ekonomide, dış politikada, yargıda, eğitimde hızla dibe vuruyoruz. Ekonomiyi soktukları darboğazdan kurtarmak için, büyük bedeller ödeyebiliriz. Dış politikada, sürekli milli menfaatlerimize aykırı kararlar alınıyor. Bunları telafi etmek için, yarın çok daha büyük tavizler vermek zorunda kalabiliriz. İyi Parti olarak, bütün bu konuların takipçisi olacağız. Milletin hakkını, hukukunu var gücümüzle koruyacağız" diye konuştu.

Akşener, daha önce yaptığı genel başkanlığa adaylığını koymayacağı açıklamasına ve adaylığı için gelen desteklere ilişkin de şunları söyledi:

"Türkiye'ye yakıştırdığımız demokrasi anlayışımız da, şahsi prensiplerim de bunu gerektiriyordu. Allah şahittir ki, meselenin altı da budur, üstü de budur. Önü de budur, ardı da budur. O andan sonra ise içinde yer almadığım ve asla müdahil olmadığım bir süreç yaşandı. İYİ PARTİ camiası, kararımın hilafına ortaya bir irade koydu, ısrarcı oldu.

"Veda niyetine 'ben sizi çok sevdim be' demiştim. Bu sözümü alıp elimi ayağımı bağlayan bir hamleye çevirdiniz: 'Biz de seni çok sevdik be' dediniz. Kararınıza teslim oldum. Görev, töre gereğidir.. Töre konuştu, Han sustu. İradenize boyun eğdim. 'GEL' dediniz, geldim."

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