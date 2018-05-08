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İYİ Parti medya ekibinden Çoraklık gözaltına alındı

08.05.2018 13:17 | Son Güncelleme

İYİ Parti sosyal medya ekibinde çalışan Kerim Çoraklık'ın Gülen yapılanmasıyla ilgili soruşturma çerçevesinde gözaltına alındığı bildirildi.

İYİ Parti medya ekibinden Çoraklık gözaltına alındı

Türkiye'de Gülen yapılanmasına yönelik operasyonlar sürüyor. İYİ Parti'nin sosyal medya ekibinde çalışan Kerim Çoraklık Ankara'da bu sabaha karşı düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Çoraklık sosyal medya paylaşımlarında Gülen yapılanmasının propagandasını yaptığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Çoraklık'ın Ankara Emniyeti'ndeki işlemlerinin bitmesinin ardından İstanbul'a gönderileceği belirtildi. Twitter'da "coraklikkerim" kullanıcı adıyla paylaşımlar yaptığı belirtilen Kerim Çoraklık'ın, "Gülen yapılanmasının propagandası mahiyetinde paylaşımlar yaptığı" iddia edildi.

Söz konusu hesaptan İYİ Parti ve Genel Başkan Meral Akşener'le ilgili paylaşımlarda bulunduğu dikkat çekti. İYİ Parti'den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Bahçeli'den Akşener'e suçlama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanlığına aday olunmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Gülen yapılanmasının siyasi ayağına atıfta bulunarak "FETÖ'nün siyasi ayağı varsa, siyasi seçmeni de vardır. Cumhurbaşkanı adaylığı için verilen imzalar araştırılsın" diye konuşmuştu.

Bahçeli'nin bu sözleri tartışmalara neden olmuş, 100 imza toplayarak cumhurbaşkanlığına aday olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu açıklamaya tepki göstermişti. Akşener, "Milleti korkutmaya çalışan, arkadan dolanan bu tür söylemlere pabuç bırakmayacağım" demişti.

DW, HT/HS

©Deutsche Welle Türkçe

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