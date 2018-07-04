İYİ Parti: Millet ittifakına ihtiyaç kalmadı

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, CHP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile kurulan Millet İttifakı'nın seçimleri için işbirliğini amaçladığını, seçimlerin sona ermesiyle de bu ittifaka artık ihtiyaç kalmadığını söyledi.

Çıray partisinin Ankara'daki genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Çıray "Parlamentoda ve olası bir erken yerel seçimlerde ittifak tavrınız ne olacaktır?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"Biz her seçime hazırız. Ancak Türkiye'nin bu kadar büyük ekonomik, sosyal sorunları varken Türkiye'yi yeniden başka bir gündeme sokmanın tamamen bu sorunları göz ardı etmekle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu ekonomik şartlarda bu hükümetin erken seçime gidebileceğini zor görüyorum. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki sorunları erteleyebilmek için böyle bir erken seçim kavramını ortaya atmış olabilir. Bizim yaptığımız işbirliği bir koalisyon değildir zaten. Bizim anlatmaktaki, bu medya amnbargosu nedeniyle, zorluk çektiğimiz konulardan birisi de buydu. Bizim yaptığımız bir seçim işbirliğiydi, seçim hilelerine karşı, oyların yabana gitmemesi için bir seçim işbirliği ittifakı kurmuştuk. Ve esasen de diğer prensip noktamız çok partili güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda bir prensip mutabakatımız vardı. Dolayısıyla bu seçimlerin sona ermesi ile birlikte bu seçim işbirliği ittifakına şu anda bir ihtiyaç kalmamıştır. İYİ Parti kendi hükmü şahsiyeti altında kendi özel siyasetini üreterek Türk milleti ile paylaşacaktır. Erken seçimler konusunda da 'doğmamış çocuğa don biçmenin' bir anlamı yoktur. Bir getirsinler görelim."