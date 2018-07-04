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İYİ Parti: Millet ittifakına ihtiyaç kalmadı

04.07.2018 17:43 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, Millet İttifakı'nın seçimlerde işbirliği için kurulduğunu, dolayısıyla artık böyle bir ittifaka ihtiyaç kalmadığını bildirdi.

İYİ Parti: Millet ittifakına ihtiyaç kalmadı

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, CHP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile kurulan Millet İttifakı'nın seçimleri için işbirliğini amaçladığını, seçimlerin sona ermesiyle de bu ittifaka artık ihtiyaç kalmadığını söyledi.

Çıray partisinin Ankara'daki genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Çıray "Parlamentoda ve olası bir erken yerel seçimlerde ittifak tavrınız ne olacaktır?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"Biz her seçime hazırız. Ancak Türkiye'nin bu kadar büyük ekonomik, sosyal sorunları varken Türkiye'yi yeniden başka bir gündeme sokmanın tamamen bu sorunları göz ardı etmekle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu ekonomik şartlarda bu hükümetin erken seçime gidebileceğini zor görüyorum. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki sorunları erteleyebilmek için böyle bir erken seçim kavramını ortaya atmış olabilir. Bizim yaptığımız işbirliği bir koalisyon değildir zaten. Bizim anlatmaktaki, bu medya amnbargosu nedeniyle, zorluk çektiğimiz konulardan birisi de buydu. Bizim yaptığımız bir seçim işbirliğiydi, seçim hilelerine karşı, oyların yabana gitmemesi için bir seçim işbirliği ittifakı kurmuştuk. Ve esasen de diğer prensip noktamız çok partili güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda bir prensip mutabakatımız vardı. Dolayısıyla bu seçimlerin sona ermesi ile birlikte bu seçim işbirliği ittifakına şu anda bir ihtiyaç kalmamıştır. İYİ Parti kendi hükmü şahsiyeti altında kendi özel siyasetini üreterek Türk milleti ile paylaşacaktır. Erken seçimler konusunda da 'doğmamış çocuğa don biçmenin' bir anlamı yoktur. Bir getirsinler görelim."

Partiler arasında seçim ittifakına imkan veren yasa 24 Haziran seçimlerinden önce Mayıs ayında AKP ve MHP'nin oylarıyla Meclis'te yasalaşmıştı. Yasaya göre ittifak içinde olan partilerden birinin yüzde 10 barajını geçerek Meclis'e girmesi, ittifaktaki diğer partilerin de meclise girebilmesini düzenliyor.

AKP ve MHP arasında kurulan Cumhur İttifakı'nın ardından muhalefet kanadı HDP hariç Millet İttifakı adın altında birleşmişti. Millet İttifakı 24 Haziran seçimlerinde toplamda yüzde 33,9 oy alarak Meclis'te 189 sandalye kazanmıştı.

DW/GY,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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