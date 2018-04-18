İyi Parti Seçime Katılacak mı?

“Cumhur İttifakı’nı kuran Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin 2019’da yapılması gereken cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili genel seçimlerini erkene çekmek konusunda uzlaşmasında İyi Parti’nin seçimlere katılımını engelleme amacı da rol oynadı mı?” Bu soru, bugün hem medyada hem de sosyal medyada çokça tartışıldı. Peki, seçimlere katılım koşulu ne? Hangi partilerin seçimlere katılacağını belirleyen Yüksek Seçim Kurulu, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 14 maddesinin 4. ve 11. fırkalarını dikkate alıyor. Kanunun 14. Maddesinin 4. fırkası, “Tüzüklerine göre ilk genel kongresini yapmış olup, illerin en az yarısında ve en az altı ay evvel il ve ilçe teşkilatını kurmuş bulunan siyasi partiler”; 11. Fırkası ise “İllerin en az yarısında, oy verme gününden an az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olmaları” kaydıyla seçimlere katılabileceğini söylüyor. MHP Genel Başkanlığı’na aday olan ancak partiden ihraç edilen Meral Akşener ile aralarında Ümit Özdağ, Koray Aydın, Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan, Müsavat Dervişoğlu, Lütfi Türkkan gibi MHP’li isimlerin yer aldığı İyi Parti, 25 Ekim 2017’de kurulduktan sonra 10 Aralık’ta ilk büyük kongresini yaptı.

İyi Partili Dervişoğlu: “Eğer YSK seçime katılmamıza izin vermezse bu erken seçim tarihi bizi devre dışı bırakmak üzere belirlenmiştir” Amerika’nın Sesi’ne konuşan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, 10 Aralık’ta kongrelerini toplayıp Meral Akşener’i genel başkan seçtiklerinden hareketle yasadaki koşulu yerine getirdiklerini söylüyor. Dervişoğlu, “25 Ekim’de kurulduktan sonra hızla teşkilat kuruluşlarını tamamladık. 10 Aralık’ta kongremizi yaptığımızda göre, 10 Haziran’dan sonraki her seçime katılabiliriz. Seçim Kanunu’nun öngördüğü şartı yerine getiriyoruz. Ama tabii ki son kararı Yüksek Seçim Kurulu verecek. Eğer il kongrelerimizi tamamladığımız 11 Mart tarihini, altı aylık sürenin başlangıcı olarak ele alırlarsa o zaman bu erken seçim tarihinin bizi devre dışı bırakmak üzere tespit edildiğini söylemek mümkün olur. Bizim izlenimimiz budur” dedi. “Eğer YSK seçime girmemizi engellerse Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı seçimindeki oyu %8-10 artar” Ancak Dervişoğlu, YSK’nın böyle bir karar alması halinde dahi yollarına devam edeceklerini söyledi.

“Biz elbette farklı çözümler üzerinde çalışıyoruz. Mutlaka bir çıkış yolu buluruz. A ve B planlarımız var. Ancak şu kesindir ki eğer Yüksek Seçim Kurulu aracılığıyla İyi Parti’yi ekarte etmek isterlerse bu durum özellikle Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde adayımız olan genel başkanımız Meral Akşener lehine en az 8-10 puan averaj oluşturacaktır.” Akşener: “68 ilde teşkilat kurduk, 100 bin imzayla aday olacağım” Bugün İstanbul’da gazetecilere açıklama yapan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de iktidar blokunun kendilerinden korktuğu için seçimleri erkene çektiğini ifade etti. Akşener, “100 bin imzayla aday olacağım. Hangi kanunları çıkarırlarsa çıkarsınlar, siyaset simsarlarına söylüyorum, korkunun ecele faydası yok. Türkiye uçacaktı, kaçacaktı ya. Erdoğan, ekonominin yıkık durumda olduğunu ve bir an önce seçime giderek paçayı kurtarmaya çalışıyor. Biz birinci kongremizi 10 Aralık’ta tamamladık. 68 il ve ilçe teşkilatı kuruldu. O günden itibaren saydığımız 10 Haziran’dan itibaren seçime girmeye hazırız. İyi Parti’ye engel çıkarmak için bazı hukuk dışı davranışlara girildiği takdirde. Siyasileri, bürokrasiyi uyarmak isterim, hakkını koruyamayan kimsenin hakkını koruyamaz” dedi.

Binali Yıldırım: “YSK seçim takvimini açıklayınca kimlerin seçime girmeye hak kazandığı belli olur” İyi Parti’nin seçime girip-giremeyeceği Başbakan Binali Yıldırım’a da soruldu. TBMM’de gazetecilerin sorusuna yanıt veren Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu’nu adres gösterdi. “Meclis’te seçimin tarihi belli olduktan sonra YSK seçim takvimini açıklar. Orada hangi partilerin seçime girmeye hak kazandığı belli olur. Biz Türkiye'nin iktidarda olan en büyük partisi olarak AK Parti olarak seçimlere kim katılırsa katılsın bizim açımızdan herhangi bir sorun teşkil etmez. Bu bakımdan parti adı telaffuz etme ihtiyacı duymuyorum. Buyursunlar herkes meydanda boyunun ölçüsünü alır.” CHP’li Tezcan: “YSK aksi yönde karar verirse Yüksek Sabotaj Kurulu haline gelir” Başbakan İyi Parti’nin seçimlere katılımı için YSK’nın kararını beklemek gerektiğini söylerken ana muhalefetten Akşener’in liderliğindeki partiye destek verdi. CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, “İyi Parti'nin her şekilde seçime girme hakkı vardır. Türkiye’de ilk defa seçim yapmıyoruz. Türkiye, çok partili rejim pratiğine sahiptir. YSK’nın yerleşik içtihatları bugüne değin İyi Parti’nin seçime girmesini sağlayacak şekildedir. Eğer şimdi YSK aksi yönünde karar verirse Yüksek Sabotaj Kurulu haline gelir ve seçimi sabote etmiş olur. Eğer böyle gelişmeler olursa bu çerçevede kurgu ve planların tamamını boşa çıkaracak adımları atarız” dedi.