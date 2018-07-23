İyi Parti’de Akşener İçin Tek Adaylı Kurultayı Kararı

Haziran ayındaki genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında muhalefet cephesinde çalkantı devam ederken, İyi Parti’de Meral Akşener’in liderliğini pekiştirmek amacıyla Ağustos ayında olağanüstü kurultay kararı alındı. İyi Parti, 24 Haziran seçim sonuçlarını detaylı değerlendirmek ve TBMM’deki yasama sürecine hazırlanmak üzere haftasonunda Afyonkarahisar’da parti yönetimi, milletvekilleri, Kurucular Kurulu ve parti teşkilatlarının katılımıyla “İyi Parti 1. Çalıştayı” düzenledi. Çalıştay, özellikle 24 Haziran’daki milletvekili aday listelerinden duyulan rahatsızlığın gün yüzüne çıkmasıyla sert tartışmalara sahne olurken, kendisine yöneltilen eleştiriler nedeniyle Akşener’in istifası gündeme geldi. Akşener, sinirlenerek çalıştaydan ayrılmaya yeltendiğinde Ağustos ayında olağanüstü kurultay yapılmasında anlaşıldı. Bu arada Akşener, Twitter hesabı aracığıyla “Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum” mesajını paylaştı. Akşener’in mesajıyla genel başkanlıktan ayrılacağı konuşulmasına karşın İyi Parti’nin yöneticilerinden “Meral Akşener ile devam” yönünde açıklamalar geldi. Sonuçta Akşener’in tek aday olacağı kurultay yaklaşımı ön plana çıktı.

İyi Parti Meclis Grubu, bugün genel merkezde basına kapalı yaptığı toplantıda, olağanüstü kurultay kararını değerlendirdi. İyi Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray da, toplantı sonrasındaki açıklamasında, “En alt kademeden en üst kademeye kadar başka bir irade ortaya çıktı. (Bu da) Sayın Genel Başkan’ın hepimizin imzasıyla Genel Başkan adayı gösterilmesidir. Bu bizim ortak kararımızdır” dedi. Çıray, Afyonkarahisar’da yaşananlar ve Akşener’in tweet mesajı konusunda özetle şunları dile getirdi: “Yeni rejimde yeni siyasetin nasıl olacağı konusunda fikir alışverişi yapılan bir toplantı yapıldı. Son günde serbest konuşma içerisinde yönetime eleştiriler ve takdirler söylendi. Sayın Genel Başkan Türk siyasi tarihinde pek az görülen bir sorumlulukla olağanüstü büyük kurultay çağrısı yaptı ve tüzüğün kendisine verdiği yetkiyle bu kararı aldı. Bu kararın Türkiye demokrasisi için bir dönüm noktası olmasını diliyoruz. Daha sonra bir tweet atarak aday olmayacağını belirtti. Bu, kendi kararıdır. En alt kademeden en üst kademeye kadar başka bir irade ortaya çıktı. Bu da Sayın Genel Başkan’ın hepimizin imzasıyla Genel Başkan adayı gösterilmesidir. Bu bizim ortak kararımızdır. Büyük kurultayı Ağustos ayı içerisinde yapma kararı alınmıştır."

Çıray, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugün İyi Parti yönetimiyle ilgili açıklamalarda bulunmasına ise sert tepki gösterdi. Çıray, “Sayın Bahçeli, demokrasi konusunda en son konuşacak adamdır. Çünkü Sayın Genel Başkanımızla arasında çok büyük bir fark vardır. Birisi kongrelerden korkar, birisi kendisi kongre çağrısı yapar. MHP'ye kurumsal olarak saygı duyarız. Sayın Bahçeli'nin bu tür açıklamalarını bir hekim olarak, zaman zaman geçirdiği ‘sıtma nöbeti' olarak değerlendiriyorum. Herkes kendi işine bakmalıdır. Bizim bir terbiyemiz vardır. Başka siyasi partilerin iç işlerine karışmayız. Aynı terbiyeyi de biz bekliyoruz” diye konuştu. İyi Parti TBMM Grubu Başkanı Ahad Andican da, Meclis’teki basın toplantısında, Afyonkarahisar’daki milletvekili aday listesi tartışmasını sorumuz üzerine değerlendirdi. “Milletvekili listesiyle bu işin alakası yok. Her partide yapıldığı gibi parti organlarınca yapılmış liste. Burada önemli olan ülke genelinde alınmış oydur” diyen Andican, isim vermeksizin Bahçeli’yi kastederek, milletvekili sayısı yarıya inmiş olmasına rağmen koltuğa yapışmış ve kurultay toplamamak yaklaşımında liderler olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar’daki çalıştayda neler yaşandı? İyi Parti 1. Çalıştayı’nda eleştiriler özellikle 24 Haziran milletvekili aday listesi noktasında odaklandı. İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi Yusuf Halaçoğlu’nun dün (22 Temmuz) “vefasızlık” ifadesiyle Akşener’in artık sinirlerine hakim olamayarak toplantıdan ayrılmaya karar verdiği anlatıldı. Gerilim, ailevi nedenlerle Ankara veya İzmir’den adaylık talep eden Halaçoğlu’nun, Kayseri 1. Sıra önerisini reddetmesiyle birlikte milletvekili aday listesinde yer almamasından kaynaklanıyor. Sadece Halaçoğlu değil Kurucular Kurulu Üyeleri’nden başka isimler de listeden dolayı rahatsız olmuştu. İYİ Parti Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Osman Ertürk Özel de, listedeki sırasını beğenmediği için İzmir 1. Bölgede 5. Sıra adaylıktan 21 Mayıs’ta istifa etmişti. Milletvekili adayı gösterilmemesi üzerine İyi Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliklerinden Ruhat Mengi de 28 Mayıs’ta istifa etmişti. Meral Akşener, çalıştay sırasında özellikle aday listesi odaklı eleştiriler üzerine Halaçoğlu’nun da konuşmasıyla birlikte söz alarak tepki gösterdi. Akşener’in, “Ben hayatımda kimseye vefasızlık yapmadım, yapmam. Ben çıktım, hepiniz çıktınız, Ümit Özdağ ve Koray Aydın dahil olmak üzere bana birer birer geldiniz, ‘Parti kurun’ dediniz. 1654 kişi ile teker teker yüz yüze konuştum” dediğini anlatan İYİ Partili vekil, Akşener’in sözlerini “Ben bu partiyi hepinizin isteği üzerine kurdum. Madem öyle istemiyorsanız, buyurun partinizi. İstifa ediyorum” dediği öğrenildi. Akşener’in istifa edeceği dile getirmesiyle birlikte parti yöneticileri kendisini bu karardan vazgeçirerek, olağanüstü kurultay düzenlenmesine ikna etti. Ancak Akşener, bu sefer de kurultay aday olmayacağını Twitter mesajıyla kamuoyuna duyurdu.

Akşener’in liderlikten ayrılma kararına karşı parti yöneticileri devreye girerek, Akşener lehine mesajlar verdi. İyi Parti TBMM Grup Başkanı Ahat Andican, “Seçim sonuçlarını değerlendirdiğimiz Afyon çalıştayımız sona erdi. Sn. Genel Başkanımız Meral Akşener parti kadrolarının yenilenmesi ve güven tazelemesi amacıyla başkanlık yetkisini kullanarak seçimli genel kongre kararı aldı. Hayırlı olsun” mesajını paylaştı. Bu noktada gözler, İyi Parti’nin kuruluşundan itibaren alternatif lider adayları olarak öne çıkan Koray Aydın ve Ümit Özdağ gibi isimlere çevrildi. Aydın, Twitter’dan “Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener her ne kadar aday olmayacağına dair bir tweet atmış olsa da biz kendisinin aday olması noktasında İyi Parti ailesi olarak sonuna kadar mücadele vereceğiz. Türkiye'nin ve Türk siyasetinin kendisine ihtiyacı var” mesajını verdi. Özdağ da, Twitter’dan “Sayın Meral Akşener İYİ Parti genel başkanıdır ve önümüzdeki kongreden de genel başkan olarak çıkacaktır. Öte yandan Sayın Akşener’in kongre kararı parti içi demokrasi konusunda diğer partilere örnek olmalıdır” dedi.