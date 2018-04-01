İYİ Parti’de Akşener Liderliği mi Pekiştirildi?

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kongresi’nde tek aday olarak Meral Akşener yeniden başkan olarak seçilirken, henüz siyasette 6’ncı ayını tamamlamamış siyasi parti tüzüğünde değişiklikler ve Cumhurbaşkanlığı seçimi adaylığı sürecini kolaylaştırıcı düzenlemeler yapıldığı gözlendi.
Türkiye siyasetinde TBMM çatısı altında 5 milletvekili sandalyesiyle 5’nci parti olan İYİ Parti, geçen yıl 24 Ekim’de kuruluşu sonrasında 10 Aralık’ta 1. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirmişti. Bu kongre, parti genel merkezi binasında Kurucular Kurulu’nun katılımıyla yapılmıştı. Ardından İYİ Parti’nin ülke genelinde il ve ilçelerde teşkilatlanması devam etti.
Pazar günü ise siyasi partiler mevzuatı uyarınca seçilmiş delegeler ile parti yönetimi seçimi amacıyla İYİ Parti 1. Olağanüstü Kongresi yapıldı. Tek aday olarak Meral Akşener ismiyle yapılan genel başkanlık seçiminde, kongre delegesi 1112 kişiden 1061’i oy kullandı. Oylama sonucunda, 1 oy geçersiz sayılmasıyla Meral Akşener 1060 oy ile yeniden genel başkan seçildi.
Genel başkan ve parti yönetimi seçimi öncesinde Akşener’in imzasıyla kongreye sunulan parti tüzüğü değişiklikleri oylanarak kabul edildi. Böylece parti tüzüğünde kapsamlı değişiklikler yapıldığı görüldü. Bazı maddelerde yetkileri genel başkan ukdesinde toplayacak veya Cumhurbaşkanlığı seçimi adaylığını kolaylaştıracak şekilde değişiklikler yapıldığı da ifade edildi. Tüzük değişikliğiyle İYİ Parti’nin merkez yönetimi oluşturan Genel İdare Kurulu (GİK) üye sayısı da 60’dan 80 kişiye çıkartıldı.
Kongrede, genel başkan seçimi ardından Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri de yeniden belirlendi. Tek listeyle yapılan GİK seçimi itibariyle Akşener’in, kuruluş aşamasında yaklaşık 6 ay önce birlikte yola çıktığı İYİ Parti yönetiminde pek fazla değişiklik yapmadığı görüldü.
Kongredeki seçim öncesinde kulislerde, Akşener’in, siyasi yelpazede İYİ Parti’nin “merkez sağ” konumunu güçlendirmek üzere parti yönetiminde yeni isimlere yer verme ihtimali gündemdeydi. Kulislerde, “Acaba o isimler kim olacak?” sorusu vardı ve kongreyi takip etmek üzere izleyici locasına gelmiş olan Abdüllatif Şener ismi de merak ediliyordu. Türkiye siyasetinde 2002 yılında AKP Kurucusu olarak Akşener ve Şener’in birlikte çalıştığı biliniyor. Ancak sonrasında Akşener kısa sürede AKP ile yollarını ayırmış, Şener ise AKP’den vekil seçilerek Başbakan Yardımcılığı görevinde bulunmuştu. Şener, ilerleyen dönemde Recep Tayyip Erdoğan ile görüş ayrılıkları yaşaması üzerine AKP’den ayrılmış ve uzun süredir Erdoğan’a yönelik sert eleştirilerde bulunuyordu. Ancak Şener ismi de, İYİ Parti’nin Pazar günü seçilen yeni yönetiminde yer almadı.
Kimler İYİ Parti yönetiminde yer aldı?
Kongrede GİK ve MDK üyeleri seçiminde,1112 kongre delegesinden 939 kişi oylamaya katıldı. Tek liste üzerinden yapılan oylama sonucunda, 14 oy geçersiz sayılırken, 925 geçerli oy ile GİK ve MDK üyeleri seçildi.
İYİ Parti’nin 80 kişilik GİK ekibinde şu isimlerden oluştu:
“Abdul Ahat Andican, Ahmet Çelik, Ahmet Ersagun Yücel, Ahmet Kamil Erozan, Ali Aydın, Ali Coşkun, Ali Türkşen, Aydın Adnan Sezgin, Aydın Tümen, Ayfer Yılmaz, Ayhan Bölükbaşı, Ayhan Çevik, Sibel Yanıkömeroğlu, Ayşe Sucu, Aytun Çıray, Bedri Yaşar, Behiç Çelik, Berat Yılmazel, Berna Sukas, Bilal Karaca, Binnur Karadağlı, Burcu Akçaru, Celal Dağgez, Coşkun Yıldırım, Çiğdem Özer, Müsavat Dervişoğlu, Durmuş Yılmaz, Elmas Gırağos, Emine Küçükali, Enes Kaplan, Ersönmez Yarbay, Fahrettin Yokuş, Fatih Eryılmaz, Fatih Mehmet Şeker, Feridun Yahşi, Fulya Yasemin, Hasan Toktaş, Hava Baş, Hayati Arkaz, Hayrettin Nuhoğlu, Hediye Akdere, İbrahim Halil Oral, İlay Aksoy, İsmail Koncuk, İsmail Ok, Kazım Ataoğlu, Kemal Niziplioğlu, Koray Aydın, Lütfü Türkkan, Mahmut Bozkurt, Okan Oğuz, Saltuk Buğra Kavuncu, Mehmet Tolga Akalın, Mehmet Ünal Erzen, Meral Alemdar, Metün Ergun, Mukadder Başeğmez, Cihan Paçacı, Naci Cinisli, Aspay Sener, Nihal Ağca, Nesibe Ruhat Mengi, Nuri Okutan, Oktay Erçakar, Oltaç Ünsal, Onur Aydın, Ömer İbrahim Sayın, Reşat Erdoğan, Sinan Sözen, Sinem Uludamar, Şenol Bal, Tamer Kayaalp, Tugay Uluçevik, Ümit Beyaz, Ümit Dikbayır, Ümit Özdağ, Vedat Bayram, Vedat Taylan Yıldız, Yener Yıldırım ve Yusuf Halaçoğlu.”
İYİ Parti’nin 11 kişilik MDK’sında ise, “Adil Erkoç, Banu Aydın, Berna Biçer, Cumali Durmuş, Hasan Hüseyin Türkoğlu, Günay Kodaz, Mine Baş, Ömer Karakaş, Özcan Pehlivanoğlu, Ruhittin Sönmez ve Veysel Mustafa Güldoğan” isimleri yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı sloganı ve İzmir Marşı ile coşku
Ayrıca kongre adresi olarak TBMM’deki diğer siyasi partiler gibi Ankara Spor Salonu seçilmesi nedeniyle oluşan tablo, kulislerde “İYİ Parti, siyasi rekabet potansiyelini bu salonu doldurabileceğiyle gösterdi” gibi ifadeler ile “siyasi gövde gösterisi” olarak yorumlandı.
Salon içindeki oturma bölümleri ve salon dışında dev ekran kurulmuş bahçesi, kongre açılışından Akşener’in konuşması bitimine kadar tamamiyle doluydu. Ancak Akşener’in konuşmasını tamamlaması üzerine İYİ Partililer, önemli ölçüde salondan ayrıldı ve salonda kongre delegeleri ile parti yöneticileri kaldı. Kongrede divan başkanlığını Abdul Ahat Andican yürüttü.
Kongre dolayısıyla Ankara Valiliği, diğer parti kongrelerinde olduğu üzere Ankara Spor Salonu’nun çevresindeki tüm yolları trafiğe kapattı ve çok sayıda polis memuruyla güvenlik önlemleri aldı.
Salonda İstiklal Marşı’nın dizelerinden “Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak” ifadesi ışıklı panoda gün boyunca yazılı kaldı. Salon içerisinde “İYİ’ler kazanır”, “Türkiye İYİ olacak”, “İyiyiz, cesuruz, korkmuyoruz” ve “Unutma bu topraklar ana-dolu” yazılı pankartlar asılıydı. İzmir Marşı’nın kongre açılışı öncesinde sıkça çalındığı ve partililerden marşa katılım gösterildiği de görüldü.
Salonda, İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanlığı Seçimi adayı Akşener için hazırlanan “Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal. Sanki Mustafa Kemal bizim çocuklar. Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal. Evladı fatihan derler, adı Meral” dizelerini barındıran şarkısı da sıkça çalındı.
Akşener’in salona girişinde ve konuşması sırasında “Cumhurbaşkanı Meral Akşener” yazılı pankartlar partililerce havaya kaldırılırken; Akşener ise, Türk Bayrağı şeklinde kına yaktığı eliyle partilileri selamladı.
Bu arada İYİ Parti, kongre için AKP, CHP, SP ve DP’ye davetiye gönderdi. Ancak İYİ Parti’yi kongresine davet etmeyen MHP’ye davetiye gitmedi. Keza kongreye HDP de davet edilmedi. CHP adına Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç ve SP’den ise genel başkan yardımcıları Hasan Bitmez ile Fatih Aydın kongreyi takip etti.
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