İYİ Parti’de Akşener Liderliği mi Pekiştirildi?

Pazar günü ise siyasi partiler mevzuatı uyarınca seçilmiş delegeler ile parti yönetimi seçimi amacıyla İYİ Parti 1. Olağanüstü Kongresi yapıldı. Tek aday olarak Meral Akşener ismiyle yapılan genel başkanlık seçiminde, kongre delegesi 1112 kişiden 1061’i oy kullandı. Oylama sonucunda, 1 oy geçersiz sayılmasıyla Meral Akşener 1060 oy ile yeniden genel başkan seçildi.

Türkiye siyasetinde TBMM çatısı altında 5 milletvekili sandalyesiyle 5’nci parti olan İYİ Parti, geçen yıl 24 Ekim’de kuruluşu sonrasında 10 Aralık’ta 1. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirmişti. Bu kongre, parti genel merkezi binasında Kurucular Kurulu’nun katılımıyla yapılmıştı. Ardından İYİ Parti’nin ülke genelinde il ve ilçelerde teşkilatlanması devam etti.

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kongresi’nde tek aday olarak Meral Akşener yeniden başkan olarak seçilirken, henüz siyasette 6’ncı ayını tamamlamamış siyasi parti tüzüğünde değişiklikler ve Cumhurbaşkanlığı seçimi adaylığı sürecini kolaylaştırıcı düzenlemeler yapıldığı gözlendi.

Genel başkan ve parti yönetimi seçimi öncesinde Akşener’in imzasıyla kongreye sunulan parti tüzüğü değişiklikleri oylanarak kabul edildi. Böylece parti tüzüğünde kapsamlı değişiklikler yapıldığı görüldü. Bazı maddelerde yetkileri genel başkan ukdesinde toplayacak veya Cumhurbaşkanlığı seçimi adaylığını kolaylaştıracak şekilde değişiklikler yapıldığı da ifade edildi. Tüzük değişikliğiyle İYİ Parti’nin merkez yönetimi oluşturan Genel İdare Kurulu (GİK) üye sayısı da 60’dan 80 kişiye çıkartıldı.

Kongrede, genel başkan seçimi ardından Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri de yeniden belirlendi. Tek listeyle yapılan GİK seçimi itibariyle Akşener’in, kuruluş aşamasında yaklaşık 6 ay önce birlikte yola çıktığı İYİ Parti yönetiminde pek fazla değişiklik yapmadığı görüldü.

Kongredeki seçim öncesinde kulislerde, Akşener’in, siyasi yelpazede İYİ Parti’nin “merkez sağ” konumunu güçlendirmek üzere parti yönetiminde yeni isimlere yer verme ihtimali gündemdeydi. Kulislerde, “Acaba o isimler kim olacak?” sorusu vardı ve kongreyi takip etmek üzere izleyici locasına gelmiş olan Abdüllatif Şener ismi de merak ediliyordu. Türkiye siyasetinde 2002 yılında AKP Kurucusu olarak Akşener ve Şener’in birlikte çalıştığı biliniyor. Ancak sonrasında Akşener kısa sürede AKP ile yollarını ayırmış, Şener ise AKP’den vekil seçilerek Başbakan Yardımcılığı görevinde bulunmuştu. Şener, ilerleyen dönemde Recep Tayyip Erdoğan ile görüş ayrılıkları yaşaması üzerine AKP’den ayrılmış ve uzun süredir Erdoğan’a yönelik sert eleştirilerde bulunuyordu. Ancak Şener ismi de, İYİ Parti’nin Pazar günü seçilen yeni yönetiminde yer almadı.