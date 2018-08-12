İYİ Parti’de Akşener’in Liderliği Tazelendi mi?

İYİ Parti 2. Olağanüstü Kurultayı’nda yeniden genel başkan seçilen Meral Akşener, Genel İdare Kurulu’nda (GİK) kısmi değişiklikle küskün isimler ile yolunu resmen ayırdı. İYİ Parti, yaşadığı liderlik krizi sonrasında Akşener’in genel başkanlığında yola devam edeceği mesajını 2. Olağanüstü Kurultayı’nda yeniden yaptığı seçimle verdi. İYİ Parti 2. Olağanüstü Kurultayı’nda Akşener, 1123 delegeden 888’inin oyunu alarak genel başkan seçildi. Kurultay delegelerinden birisi olan eski Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun partiden istifası nedeniyle 1124 delege sayısı 1 kişi eksilirken; kurultayda 1123 delegeden 235’inin salonda ya da oylamada bulunmayışı da dikkat çekti. Parti, geçen ay içerisinde Meral Akşener’in görevinden ayrılma kararıyla sarsılmıştı. Bu süreçte kamuoyunda “İYİ Parti’nin geleceği” ve “güven kaybı” gibi tartışmalar ortaya çıkmıştı. Süreç, İyi Parti’nin seçim sonuçlarını detaylı değerlendirmek ve Meclis’teki izlenecek muhalefet çizgisine hazırlanmak üzere 20-22 Temmuz’da Afyonkarahisar’da milletvekilleri, Kurucular Kurulu ile parti teşkilatları katılımıyla düzenlediği çalıştayla tetiklenmişti. Çalıştayda son gün kendisine yöneltilen eleştirilerden rahatsız olan Akşener, genel başkanlıktan ayrılma kararı almıştı. Ancak Akşener, 28 Temmuz Cumartesi günü İstanbul-Beylerbeyi’nin evi önündeki partililerce yapılan çağrılar üzerine görevini sürdürmeyi kabul etmişti.

Akşenir’in görevine dönüşü ardından milletvekili aday listesinde yer almayan ve İYİ Parti’nin kuruluşunda MHP’den ayrılarak yer alan isimler Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor, 6 Ağustos’ta istifa etmişti. Bu isimler partiyle yolunu hukuken ayırınca parti içerisinde “muhalefet” meselesi de fiilen ortadan kalkmış görüntüsü kamuoyuna yansıdı. Yine de “İyi Partili 235 delege neden kurultayda oylamaya katılmadı?” sorusu gündemde. Parti yönetim organı GİK nasıl şekillendi? 2. Olağanüstü Kurultayı’nda, İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçimi de gerçekleştirildi. GİK listesinde; Koray Aydın, Ümit Özdağ, Aytun Çıray, Hayrettin Nuhoğlu, İsmail Koncuk, Ali Türkşen, Durmuş Yılmaz, Nuri Okutan, Müsavat Dervişoğlu, Kazım Ataoğlu, Yener Yıldırım ve Cihan Paçacı’nın yer aldığı görüldü. Partide 13 Temmuz’da GİK üyeliği ve Başkanlık Divanı’nda ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Ayfer Yılmaz da yeniden listedeydi. Sincan eski Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz ile Türkiye’de 6 yıl önce suikast kurbanı olan akademisyen-yazar Dr. Necip Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu da GİK üyeleri arasına girdi.

Partide Akşener’in yönetim ekibi olan Başbakanlık Divanı üyesi ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın GİK’te yer almayışı da dikkat çekti. Oysa Türkkan, İyi Parti Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Dolayısıyla “Akşener’in, Türkkan ismini çizmesi mi söz konusu oldu?” sorusu da gündemde. TBMM açılışında MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin elini öpmesiyle haber konusu olan İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz da GİK listesi dışında kaldı. Bu çerçevede, yeni GİK listesinde, önceki kurultayda seçilenler ile kıyaslandığında yeni 43 isim yer aldı. Eski üyelerden sadece 37’si yerini koruyabildi. Neticede İyi Parti’nin tüzüğü gereği en üst yönetim organı olan GİK’te şu isimler yer aldı: “Aytun Çıray, Hayrettin Nuhoğlu, İsmail Koncuk, Koray Aydın, Kazım Ataoğlu, Aydın Adnan Sezgin, Şenol Bal, Müsavat Dervişoğlu, Ümit Özdağ, Berna Sukas, Saltuk Buğra Kavuncu, Ahmet Ersagun Yücel, Durmuş Yılmaz, Ahmet Kamil Erozan, Metin Ergun, Yasin Öztürk, Ümit Dikbayır, Nuri Okutan, Ahmet Akar, Ayfer Yılmaz, Mehmet Salim Ensarioğlu, Cihan Paçacı, Yıldırım Ulupınar, Yavuz Temizer, Yener Yıldırım, Fuat Geçen, Hasan Hüseyin Türkoğlu, Sinan Sözen, Said Özcan, İbrahim Güzel, Vedat Taylan Yıldız, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Hasan Seymen, Ahmet Can Buğday, Osman Kaçman, Meral Alemdar, Uğu Poyraz, Berna Biçer, Binnur Karadağlu, Bircan Akyıldız, Bahadır Dinçarslan, Sena Aksakallı, Ali Türkşen, Mehmet Tolga Akalın, Gökhan Beker, İrfan Alpat, Hana Akyüz, Hakan Gören, Rıdvan Uz, Reşat Erdoğan, Vedat Bayram, Ayhan Bölükbaşı, İsmet Koçak, Murat Ünsal, Nihal Ağca, Havva Baş, Şengül Hablemitoğlu, Berat Yılmazer, Mehmet Aslan, Mustafa Hakan Ünser, Burcu Akçaru, Özdemir Polat, Kübra Dursun, Faruk Köylüoğlu, Süleyman Sırrı Özdolap, Mehmet Okan Oğuz, Sinem Uludamar, Abdullah İlker Sungur, Hüseyin Özlük, Almıla Maraş, Murat Şamil Çapar, Elmas Gıragos, Cem Oba, Emine Küçükali, Ünzile Yüksel, Celal Karapınar, Mesut Özarslan, Ayça Altınok ve Cavat Saraç.”

MDK’da ise, Adil Erkoç, Mine Baş ve Özcan Pehlivanoğlu yani 3 kişi yerini koruyabildi. Ek olarak Feridun Bahşi, Adnan Şefik Çirkin, Ali Işıner Hamşioğlu, Baha Cankut Sarıtaş, Ethem Baykal, Kadriye Ünler, Ali Kamış ve Beril Gümüş, MDK üyesi oldu. “Hayal kırıklığıyla iç tartışmayı uzatmayalım” mesajı Bu arada Kurultayda açılış konuşmasını, İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Aytun Çıray gerçekleştirdi. Çıray, İYİ Parti’nin kuruluşundan itibaren çesaretle siyaset yaptıklarını ifade etti. Çıray, “24 Haziran’daki seçim sonuçları nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor olabiliriz ancak kendimize yönelik özeleştiri sürecini kendimizi üzecek şekilde yapmamalıyız” görüşünü aktardı. Çıray, “İkinci olağanüstü kurultay çok çetin bir dönemde gerçekleşiyor. Bizim yapacağımız Türkiye'de kapı kapı dolaşarak yaşananlara ilişkin gerçekleri anlatacağız. Seçimlerde dilediğimiz sonuçları alamamış olabiliriz. Ama hayal kırıklıklarını büyütmemeliyiz. Rakiplerimiz İYİ Parti'nin kısa ömürlü, konjonktürel bir parti olmasını istiyor. Onların heveslerini kursaklarında bırakmak boynumuzun borcudur. İYİ Parti'yi Türk milleti için geleceğe taşıyacağız” diye konuştu.

Ardından salonda açık oylamayla Kurultay Divanı seçilerek, Divan Başkanlığı’na İsmail Hakkı Koncuk getirildi. Koncuk yönetiminde gün içerisinde seçim süreçleri tamamlandı. Önceki kurultaylarda neler yaşanmıştı? İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde kurulduktan sonra Kurucu Genel Başkan sıfatındaki Meral Akşener’in liderliğini ilk önce parti genel merkezinde Kurucular Kurulu’nun katılımıyla basına kapalı şekilde 10 Aralık 2017’de yapılan 1. Olağan Kurultayı’nda resmileştirmişti. İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı ise, Ankara Spor Salonu’nda yapılmış ve diğer illerden de parti teşkilatları toplantıya yoğun katılım göstermişti. Kurultayda, 1112 delegeden 1061’i oy kullandı. Oylama sonucunda, 1 oy geçersiz sayılmasıyla Meral Akşener 1060 oy ile yeniden genel başkan seçilmişti. Böylece Akşener, geniş katılımlı bu kurultayda liderliğini pekiştirmişti. 1.Olağanüstü Kurultayı’nda tüzük değişikliğiyle İYİ Parti’nin merkez yönetimi oluşturan GİK üye sayısı da 60’dan 80 kişiye çıkartılmıştı. Kurultayda, GİK ve 11 kişilik MDK üyeleri seçiminde ise,1112 kongre delegesinden 939 kişi oylamaya katılmıştı. Tek liste üzerinden yapılan oylama sonucunda; 14 oy geçersiz sayılırken, 925 geçerli oy ile GİK ve MDK üyeleri seçilmişti.