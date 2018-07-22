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İYİ Parti'de seçimli olağanüstü kongre kararı

22.07.2018 19:17 | Son Güncelleme

İYİ Parti Afyonkarahisar'daki kampta yaşanan parti içi tartışmaların ardından olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. Partinin meclis grup başkan vekili Türkkan "Başkanımız Akşener seçimli kongre çağrısı yaptı" dedi.

İYİ Parti'de seçimli olağanüstü kongre kararı

İYİ Parti'nin Afyonkarahisar Sandıklı'daki kampında yaşanan parti içi tartışmaların ardından olağanüstü kongreye gitme kararı çıktı.

İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan Twitter hesabından, "İYİ Parti'nin Afyonkarahisar Sandıklı'daki kampında sert tartışmalar yaşandı. Eleştiriler sonrası toplantıyı terk eden Akşener'i istifa etmemesi için kurmayları ikna etmeye çalıştı. Krizin ardından İYİ Parti olağanüstü kongreye gitme kararı aldı" dedi.

Ayrıntılar birazdan...

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