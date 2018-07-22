İYİ Parti'de seçimli olağanüstü kongre kararı

İYİ Parti'nin Afyonkarahisar Sandıklı'daki kampında yaşanan parti içi tartışmaların ardından olağanüstü kongreye gitme kararı çıktı.
İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan Twitter hesabından, "İYİ Parti'nin Afyonkarahisar Sandıklı'daki kampında sert tartışmalar yaşandı. Eleştiriler sonrası toplantıyı terk eden Akşener'i istifa etmemesi için kurmayları ikna etmeye çalıştı. Krizin ardından İYİ Parti olağanüstü kongreye gitme kararı aldı" dedi.
Ayrıntılar birazdan...
Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü
Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'a suikast girişimi! Havalimanında bomba patladı
Angelina Jolie’ye benzemek istemişti! Gerçek hali böyleymiş
Aynı isimli yanlış ilçedeki okula giden öğrenciler KPSS'ye giremeyince sinir krizi geçirdi
Kolu alçıda olan aday KPSS'ye giremedi
MHP'den dikkat çeken İYİ Parti mesajı: Pişmanmış görüntüsünde isimler var
Milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı mı? Dikkat çeken detay
Erzincan'da akılalmaz olay! Yavru kangal, kaybolan keçileri bulup sahibine teslim etti
Samsun'daki Go-Kart faciasında dehşeti yaşayan Nurjemal Annalyyev: Eğlenmek için gittim, canımdan olacaktım
KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek
Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum