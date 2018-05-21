İYİ Parti’de Sürprizler Ön Plandaydı

İYİ Parti aday listesinde, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın yanı sıra 9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in memleketinden manevi kızı Aylin Cesur, yine Demirel’in ekibinden Salim Ensarioğlu ve suikaste kurban giden tarihçi Necip Hablemitoğlu’nun eşi Profesör Şengül Hablemitoğlu gibi isimler yer aldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, aday listesine Başkanlık Divanı’yla birlikte son şeklini verdi. Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunulan listede, İYİ Parti kurucusu ve Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun aday gösterilmemesi sürpriz oldu. Halaçoğlu, Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, eşi ve çocukları nedeniyle aile birliğini sağlamak üzere Ankara veya İzmir’de aday gösterilme talebinde bulunduğunu ancak buna olumlu yanıt alamadığını ifade etti. Kendisine Kayseri ilinde adaylık önerildiğini kaydeden Halaçoğlu, ancak kendisi İYİ Parti’de kurucu olduğu için eşinin görev yeri değiştirildiği ve çocukları da okula başlayacağı için bunu kabul etmediğini, sonuçta aday gösterilmediğini açıkladı.

İYİ Parti listesindeki adaylarla “merkez sağ” çizgisi vurgulandı. Geçmişte, “Merkez sağdaki” yeri nedeniyle bugün sembolik değeri olduğu kabul edilen Demokrat Parti’nin genel başkanına İYİ Parti’de aday listesinde yer verildi. CHP kendi listesine Saadet Partisi (SP) kökenli isimleri alırken; İYİ Parti, Gültekin Uysal’ı aday gösterdi. Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Afyonkarahisar 1. Sırada aday yapıldı. Listede; “merkez sağ” çizgideki liderlerden 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in izleri de görüldü. Demirel’in son yıllarındaki özel doktoru ve manevi kızı olarak bilinen Aylin Cesur, Demirel’in memleketi Isparta’da 1. Sırada aday gösterildi. Geçmişte Demirel’le DYP çatısı altında Devlet Bakanlığı görevi yürüten Mehmet Salim Ensarioğlu da, Diyarbakır’da 1. Sırada aday oldu. Ensarioğlu’nun, yeğeni Galip Ensarioğlu ise, AKP Diyarbakır Milletvekili. Ancak yeğen Ensarioğlu, AKP’nin bugünkü listesinde yeniden aday yapılmadı. Anavatan Partisi dönemindeki Eski Devlet Bakanı Ahat Andican da, İstanbul üçüncü bölgede 1. Sırada aday oldu.

Hablemitoğlu ismi listeye girdi Faili meçhul suikaste kurban giden tarihçi-akademisyen Necip Hablemitoğlu’nin eşi Şengül Hablemitoğlu, İYİ Parti’nin listesinde İzmir ikinci bölgede 3. Sırada aday gösterildi. Listede başka kimler dikkat çekti? Bu arada Balyoz Davası mağduriyetiyle tanınan isimlerden Emekli Albay Ali Türkşen, kurucusu olduğu İYİ Parti listesinde Kocaeli’nde 2. Sırada aday gösterildi. Yine parti kuruluşunda görev alan ve Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz da, Ankara üçüncü bölgeden 1. Sırada aday oldu. “Ülkücü-milliyetçi” çizgiyi temsil ettiği söylenen memur konfederasyonu Kamu-Sen’in eski genel başkanı İsmail Koncuk, İYİ Parti listesinde Adana’da 1. Sırada yer aldı. DSP döneminde bakanlık yapan Aydın Tümen ise, Zonguldak 1. Sıradan aday yapıldı. Parti Kurucular Kurulu üyeleri ve emekli büyükelçiler Aydın Adnan Sezgin, Aydın’da 1. Sırada yer alırken; Ahmet Erozan ise Bursa ikinci bölgede 1. sırada aday oldular. Milliyet gazetesi köşe yazarı Mehmet Tezkan ise, İzmir birinci bölgede 3. Sırada aday gösterildi. İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi olmasına rağmen gazeteci Ruhat Mengi’nin ise aday yapılmadığı görüldü.