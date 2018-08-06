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İYİ Parti'de üç istifa

06.08.2018 14:58 | Son Güncelleme

Partinin kurucu üyelerinden Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor bir basın toplantısı düzenleyerek partiden ve partideki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

İYİ Parti'de üç istifa

İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor, bugün bir basın toplantısı düzenleyerek, 24 Haziran seçimlerinde alınan kararların partiye kaybettirdiğini söyleyerek partiden ve partideki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre ortak bir açıklama yapan üçlü, bildiride "hiç gereği yokken ittifaka girildi. Parti ittifak öncesinde zaten yüzde 21'in üzerindeydi. İttifakta CHP'nin yer alması AKP'den gelecek oyları engelledi. CHP seçmeninden gelecek oylar da CHP'ye döndü. Dolayısıyla partimiz 24 Haziran seçimlerinde kimsenin ummadığı bir sonuç elde etti" ifadelerini kullandı.

Partinin Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanı olma hedefiyle yola çıkıp sadece yüzde 7,26 oy almasının ve partinin de seçimlerde yüzde 9,96 oyla yüzde 10 barajının kalmasının "partimiz kaybetti" sözleriyle ifade edildiği bildiride, ayrıca milletvekili aday listelerinin hazırlanma sürecinde "Yola çıkılanlar yerine yolda karşılaşılanlar listelere konmak suretiyle büyük bir vefasızlık gösterildi" eleştirisi yer aldı.

43 milletvekili başarı

Bildiride partinin seçim sonucunda 43 milletvekili çıkarması bir başarı olarak nitelendirilirken, Halaçoğlu yeni sistemde bunun pek bir değerinin olmadığını kaydetti. 24 Haziran seçimleri sonrası değişen anayasa ve meclis yetkileri uyarınca, 301 milletvekiline sahip olunmadığı sürece TBMM'nin bir etkisinin kalmadığını savundu.

Halaçoğlu ayrıca "Türkiye'de bir partinin genel başkanının bulunmaz Hint kumaşı gibi sayılmasından bıktık" ifadesini kullandı.

DW/ÇÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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