İYİ Parti'den AKP ile yakınlaşma iddiasına yanıt

İYİ Parti'den Ümit Özdağ ve Aydın Sezgin DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı.MHP’li muhaliflerin Meral Akşener liderliğinde Ekim 2017’de kurduğu İYİ Parti, yeni dönemde mecliste 43 milletvekili ile temsil edilecek. 24 Haziran seçimlerine CHP, Saadet ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı’na katılarak giren İYİ Parti, ittifakın sona erdiğini açıklayan ilk taraf olunca dikkatler partinin önümüzdeki dönemde nasıl bir politika izleyeceğine çevrildi.

Peki İYİ Parti önümüzdeki dönemde nasıl bir politika izleyecek? Muhalefette nasıl hareket edecek? DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan partinin genel başkan yardımcılarından Ümit Özdağ, Millet İttifakı’nın bir seçim ittifakı olduğunu ve muhalefetin iktidarı kazanması alternatifine göre geliştirildiğini belirterek ittifakın sona erdirilmesinin “sanki İYİ Parti muhalefet görevini bırakmış gibi” algılanmasının yanlış olduğunu söyledi.

“Bir milletvekili arkadaşımız kendi görüşlerini söylemiş, elini taşın altına koyacağını anlatmış, üstüne de İYİ Parti’ye ilişkin senaryolar yazılmış. Hepsi bu kadar” diyen Özdağ, sözlerini “Biz İYİ Parti olarak yeni dönemde muhalefet görevimizi yerine getireceğiz. AKP’nin 2002’den beri millet lehine bir şey getirdiğini görmedik, bundan sonra da getireceğini sanmıyoruz. Muhalefetteyiz” diye sürdürdü.