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İyi Parti'den AKP'ye kritik öneri: Esad ile işbirliği yapılmalı

DÜNYA HABERLERİ | 18.01.2018 10:36 | Son Güncelleme 3 saat önce

İyi Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, sosyal medya hesabından AKP'nin olası Afrin operasyonunu destekleyerek, "Geç de anlamış olsalar Türkiye'nin Afrin harekatı doğrudur. Ancak bu yeterli değildir” mesajını paylaştı. Halaçoğlu, Beşar Esad ile işbirliği yapılması gerektiğini belirtti.

Halaçoğlu, sosyal medya hesabından şu mesajı yayımladı:

“ABD Suriye'de ne yapmak istiyor? Türkiye gibi bir müttefikini bile gözden çıkaracak böyle bir strateji değişikliğinin altında ne olabilir? Ortadoğu'daki petrol muhakkak önemlidir ve hatta Çin'in gelişen ekonomisine ve elindeki mevcut 1.9 trilyon dolarlık ABD devlet tahviline karşılık Çin'in petrol aldığı ülkeleri kontrol etmek suretiyle Çin'in etkisini azaltma hedefi olabilir. Ancak, bence en önemli hedefi Ortadoğu'da İsrail'in güvenliğini sağlamaktır. Bunun için kaç kişi ölmüş ölmemiş- önemli değildir. Bu hedefe ulaşmak için Kürtler'i kullanıyor. Yoksa Kürtler'in kara kaşına- gözüne vurgun değil. Aslında Ortadoğu'da bir Kürt devleti kuracak olursa -ki Barzan bölgesi Osmanlı kayıtlarında 'Yahudiyan' olarak geçer- emeline ulaşacak. Ancak Akdeniz'e çıkışı olmayan bir Kürt devletinin ayakta kalma şansı yok. Bu sebeple Suriye'nin kuzeyinden bir koridor açmak istemektedir. Bu sebeple oyun üzerine oyun oynuyor. Önce PKK'yı, sonra İŞİD'i kurdu. PKK'nın Suriye uzantısı olarak da PYD'yi oluşturdu. Sözde İŞİD'le mücadele adı altında İŞİD'den alınan yerleri kürtlere verdi. Ancak iki olay koridor açma planını sekteye uğrattı. Biri Barzani'nin referandumu, diğeri Türkiye'nin El-Bab operasyonu. Bunun üzerine ABD daha güneyden koridor açmak için Rakka operasyonunu yaptı. Şimdi de ordu kuruyor. Geç de anlamış olsalar Türkiye'nin Afrin harekatı doğrudur. Ancak, bu yeterli değildir. Yapılacak olan Suriye Irak bağlantısının kurulmaması ve güneyden koridora engel olunması için Esad'la işbirliğine gidilmesi. Böylece Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanabilir ve sığınmacılar da ülkelerine dönebilir.”

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Anahtar Kelimeler:
Beşar Esad akp Yusuf Halaçoğlu Afrin operasyonu İYİ parti

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
vallahi takdire şayan. muhalefet partisi dediğin işte böyle olur. proje. masaya getireceksiniz diyeceksiniz ki o iş yanlış bak bu doğrusu böyle böyle olmalı. chp den 15 yıldır tek duyduğumuz şey : bop habur davul zurna paralar kutular vs. adamlar b.k atmaktan öteye gidemiyorlar malesef. ve bu parti hala %20 küsür oy alıyor.
@ayrla25 boşuna dememişler anlayana sivri sinek saz anlamayana davul zurna az. sen boptan, haburdan, davuldan, zurnadan, kutudan, zarrabtan anlamıyorsan man'ı van diye anliyorsan chp daha ne yapsın. chp'yi bırak ben bir vatandaş olarak yıllardır söylüyoruz akepenin suriye politikası yanliş diye nedense bunu bir tek akepeliler göremedi. hükümet en basından beri suriyedeki terör örgütlerine destek vereceğine suriye hükümetiyle iş birliği yapsaydı, bu gün süriyede terör örgütleri bu kadar büyümezdi.
@rcecen_1974 Poltikaya bak babassının zulümünü 3e katlayan milyonlarca kişiyi katleden hükümeti destekleyecekmiş Türkiye :)
@ayrla25 chp taaa ilk günden beri söylüyor.beşar esad ile kötü olunumayacaktı diye.siz hangi kanalları seyrediyorsunuz anlamadım.
@ayrla25 Umarım muhalefete CHP yerine İyi Parti gelir, Esadın yanında olmayı her ne kadar kabul etmesemde en azından çözüm için öneriler sunabilen bir muhalefet olacak gibi görünüyor. Suriyedeki durum için hem terör örtgütlerinin hemde Esadın yanında durmamak gerektiğinide yakında anlayacaktır İyi part yetkilileri. Türkiye ne Rusya-Esad'ın yanında ne de ABD-PKK'nın yanında. DAEŞ falan hikaye ABD'nin amacı terör örgütlerini kullanarak Esad'ı indirmek ve suriyeyi bölmektir. Rusya'nın amacı ise Esada destek vererek Amerikanın orta doğudaki oyunlarını bozmaktır. Esada şimdilik dayı demek endoğrusu
@ayrla25 Suriye yi çok iyi bilen ve tanıyan biri olarak bunu 5 yıldır söyliyorum , kalıcı barış ancak yasal bir hükümet olan ( Esad ile birlik de münkün dur .
Türkiye Cumhuriyeti, artık devlet olmanın gereğini yerine getirmeli, Suriye de savaşan bir avuç çapulcu ile değil, meşru Suriye hükümeti ile işbirliği yapmalıdır. Bir avuç çapulcu ile işbirliği yaparak diğer bir avuç çapulcuyu yok etmek, büyük devlet işi değildir. Sonuçta PYD mensupları da teröristtir, meşru Suriye rejimine karşı savaşan çapulcular da (her nasıl adlandırılırlarsa adlandırılsınlar) teröristtir.
@mahmutsaday Dereyi geçene kadar (teröristler kurutulana kadar) ayıya (esada) dayı demek en doğrusudur. Dere geçildikten sonra ayı yargı önünde hesap verecektir. Kürt-Türk-Arap ayrımı yapılmaksızın Suriye halkı yeniden demokratik bir ortamda seçime giderek liderini seçmelidir. Türkiye devletinin izlediği politika budur. Terör örgütlerinide desteklemiyor, Esadıda. ABD terör örgütleriyle yürüyor, Rusya ise Esadla. Yıllardır savaşın bitmemesinin tek nedenide bu ve bitirmeyede hiç niyetleri yok. Rusya ve Amerika tek politika üzerinde birleşmediği sürece bu savaş hiç bir zaman bitmeyecek.
AKP tükürdüğünü yalamakta ve kandırılmakta doktora yaptığı için bu öneri pekte zor olmasa gerek onlar için. ESAD kardeşiyle barışsın şu kefereleri kuzeyden güneyden dalarak bitirsinler. Bu karışık bölgeyi boşaltıp ülkemizdeki suriyeli kardeşlerimizi oraya gönderebiliriz. Zor ama 3te 1 ini gönderebilirsek bile çok iyi.
NE DİYO BU YAA.SEN İKTİDARA GEL DE SEN YAP OİŞİ .BUNLAR YAPAMIYO
@fatih_byik_1966 Öyle kolay değil, bir tarafta ABD var diğer tarafta Rusya. Türkiye 2 tarafında poltikasını izlemiyor. Ne terör örgütleriyle Esad'ın indirilmesini istiyor, ne de Esadla terör örgütlerinin yok edilmesini. Terör örgütlerinin kurutulmasını, Esadın indirilerek Suriye'de demokratik bir ortamda seçimlerin yapılmasını istiyor. Bunu da başarabilmek için en doğru yol Rusya'nın poltikasına yakınlaşmak. Ancak ABD var olduğu sürece bu oldukça zor görünüyor. Allah yardımcıları olsun.
Beşar Esad ile işbirliği yapılması gerektiğini belirtti.... işbirliği yok mu sanıyorsunuz
iyi partiye bak milyonların katili ile işbirliği yap diyor ne kadarda iyisiniz ya
Esad ile niye işbirliği yapıyorsun gerizekalı? Türkiye ne Esadla ne de PKK ile iş birliği yapar. Suriye Kürt-Türk-Arap-... suriyelilerindir. Halkını katleden rejiminde olamaz, terör örgütlerininde. Din-mehzep ayrımı yapılmaksızın terör örgütlerinin tamamı yok edilecek, Esad yargı önünde hesap verecek, yeniden demokratik bir ortamda seçimler yapılacak. Suriyenin kurtuluşu için bundan başka bir çözüm olamaz. Rusya Esadı destekliyor, amerika Pkkyı. Ülkeler bundan vazgeçmediği sürece Suriye kurtulamaz.
AKP NE OLDUĞU BELİRSİZ 5 MİLYON SURİYELİYİ ALDI ÜLKEYE DÜNE KADAR KANKİ Dİ ESED İLE AKP HERKES İLE KÖTÜ
turkiyenin bir tim gonderip esedi derdest edip savas suclusu olarak mahkemenin huzuruna cikartmasi lazimki herkes gorsun gucumuzu kudretimizi...
@hakanesen_1982 ah be küçük çocuk, sen çok dizi seyredersen derdest etmeyi oradan öğrenirsin. herhalde 15 yılda tonlarca böyle derdest olayı oldu yine elimizi kolumuzu sallayarak yaparız sanıyorsun. Ah be küçük çocuk nasıl yetiştiriliyorsunuz anlamak zor.
R.T.E onu bi terorist olarak görüyor. bu mümkün olmaz bence.!
@kayhan14 Halkı büyük bir çoğunlukla baş kaldırdı, o gitmek yerine vurmayı tercih etti ve milyonlarca kişiyi katletti. Amerikanın PYD/DAEŞ'i kullanarak bu denli müdahalesi olmasa bu kadar katliamlar yaşanmayacaktı. Esadın elinin bu akdar kanlı olmasının sorumlusuda ABD'nin izlediği politikadır. Rusyanın politikasını izlemiş olsa, iç savaş çoktan bitmişti ve Esad indirilmişti. Türkiye terör örgütlerinin güçlenmesini istemiyor, Esadlı bir Suriyeyede ılımlı bakmıyor. Ancak terör örgütleri kurutulana kadar esad ayısına dayı demekten başka çare yok gibi görünüyor.
Türkiyenin çıkarı esadla anlasmaktan gecıyo ilerde istesın istemesın esadla anlasacak surıyenın butunlugunden yanaysa turkıye
senin de tarafın belli böyle aptalca bi düşünceyi nasıl kabul edersiniz
Niye Esad ile iş birliği yapılsın deniliyor. Arap zirvesinde Kaddafi herkesi uyarırken sıra size gelecek Arap ülkeleri derken herkes gülüyordu bak şimdi 1 tane normal ülke kalmadı hepsi karıştı. Arap ülkeleri karışırken biz Türkiye olarak Esad'ın yanında olmalıydık.
Onu hükümet işin başında düşünecekti. Düşünemediği için hata yaptı, ülke olarak şu anda yapılan hataların sonucuna katlanıyoruz. bir iktidarın bu kadar hata yapma lüksü yoktur. çünkü zarar gören iktidar partisi değil Türkiye.
besitaş peki türkiye neyi savunuyor araplarımı afrikalılarımı bence sadece çıkar için yapıldı beceremedik şimdi rusya abd arabistan suçlu arıyoruz
@garipuyar Çıkar için ne yaptı Türkiye? Suriyedeki iç savaşın birinci sorumlusu Esaddır, ikinci sorumlusu ise ABD ve desteklediği terör örgütleridir.
Suriyede esad sız çözüm asla olmaz. bizim siyasiler esadla kapışmak yerine başımızdaki abd, kürt ve israil belasını defetmek için diyaloğa girilmeli, kan dökülmeden halledilirse analar, eşler ve çocuklar yetim kalmayacak, üzülmeyecek, s. Halaçoğlu doğru tesbit yapıp dillendirmiş, zamanla bizler de burada suriyeyi gözetip, burasının yangın yerine çevrilmesine asla müsade etmeyelim diyoruz 3 senedir ama sakalımız yok ki,
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