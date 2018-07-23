İYİ Partili Ümit Özdağ: Meral Akşener'i yeniden aday göstereceğiz

Akşener çalıştay sırasında kurmaylarını, bu paylaşımdaki 'madam' ifadesi karşısında 'kendisini yalnız bırakmak ve savunmamak' ile eleştirdiği öğrenildi.

İYİ Parti İstanbul ilçe örgütleri ise kararın ardından Akşener'in evinin önünde oturma eylemi başlattı ve Akşener'in tekrar aday olması için çağrıda bulundu.

"Genel başkanın esas kırgınlığı atılan bir tweetteki çok ağır hakaretle ilişkili. Daha önce kendisine yönelik çok seviyesiz, eleştiri bile diyemeyeceğimiz bir paylaşıma çok kızdı ve kızgınlığını bu şekilde istifa ederek gösterdi. Fakat biz bunu kabul etmiyoruz. Bu olacak bir şey değil. Genel başkanı tekrar aday gösterip seçeceğiz."

"5 milyon oy almış bir parti söz konusu. Seçmenin İYİ Parti'ye beslediği büyük bir ümidi var. Genel başkana da büyük bir inanç var. Biz Türkiye'nin genel başkana ve İYİ Parti'ye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz ve arkasında duracağız."

'Biz başka partilerin koltuğu altına girmedik'

Özdağ, İYİ Parti'nin seçim sonuçlarına yöneltilen eleştirileri şöyle değerlendirdi:

"Biz başka partilerin koltuğu altında girip hiç bir çalışma yapmadan iktidar paydası olup sevindirik olan bir parti değiliz, iktidar iddiasıyla yola çıktık. O nedenle bu sonuç bizi mutlu etmedi."

"Ama biliyoruz ki biz 400 m engelli koştuk, iktidar ise 100 m koştu. Başarının ve başarısızlığın bir de böyle bir ölçütü var bizim için. Genel başkana da bu çerçevede önümüzdeki dönemde görev düşüyor. Bu görevi yerine getireceğine inanıyoruz ve destek oluyoruz."

Özdağ, İYİ Parti Milletvekillerinin MHP'ye geçmesi iddialarına ilişkin ise, "Hiç kimse bir yere gitmez, herkes görevinin başında" şeklinde yanıt verdi.

Öte yandan İYİ Parti Milletvekilleri bugün saat 11.00'de parti genel merkezinde toplanma kararı aldı. Milletvekillerinin toplantı sonrası bir açıklama yapması bekleniyor.

