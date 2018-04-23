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İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener

23.04.2018 19:52 | Son Güncelleme

İYİ Parti, yazılı bir açıklamayla 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde parti adına yarışacak adayın partinin genel başkanı Meral Akşener olduğunu duyurdu.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada Meral Akşener 'in 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partinin adayı olduğu bildirildi.

Açıklamada "Ülke gündemindeki son siyasal gelişmeler neticesinde milletimizin, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve seçim ittifakı konularında İYİ Parti ve Genel Başkan Sayın Meral Akşener’in tavrının ne olacağı konusunda yoğun bir beklentisi olduğu görülmektedir" denilerek "Sayın Meral Akşener her durumda Cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Milletimiz bizden bunu açık ve net olarak beklemektedir. Bu yol nereye kadar giderse, oraya kadar gitmekte kararlıyız" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada İYİ Parti'nin seçim dışı bırakılmak istendiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "25 Ekim 2017’de kurmuş olduğumuz İYİ Parti, halkımızın büyük teveccühü ile karşılanmıştır. Uzun süredir idari ve yargı tuzaklarıyla mücadele etmiş olan bu siyasal hareket, seçime doğru tekrar büyük bir hileyle karşılaşmış ve seçim dışı bırakılmak istenmiştir. Bu engeli aşma çabamızda, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) gösterdiği demokratik tavra teşekkür ederiz."

CHP'den pazar günü 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti'ye katılmış ve böylece İYİ Parti mecliste grup kurma hakkını elde etmişti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 24 Haziran'da seçime girebilecek partileri pazar günü açıklamıştı. Buna göre İYİ Parti seçime katılabilecek. Partinin seçime katılmasıyla birlikte Akşener'in önündeki aday olabilmek için 100 bin imzaya ulaşması şartı da kalktı.

DW/SSB,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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