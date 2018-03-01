İzlanda'da sünnet yasağı tartışması

Tasarı dini çevrelerin tepkisiyle karşılaşıyor.İzlanda meclisinde erkek sünnetinin bebeklerin ve oğlan çocuklarının haklarını korumak amacıyla yasaklanmasını öngören bir yasa tasarısı görüşülüyor. Merkez-sağ İlerici Parti milletvekili Silja Dogg Gunnarsdottir tarafından hazırlanan yasa tasarısı, erkek çocukların sünnetini ahlaki açıdan uluslararası toplum tarafından kınanan kadın sünnetine benzetiyor. Tasarı, "cinsel organlarının tamamı ya da bir kısmının kesilmesi suretiyle bir çocuğun beden ya da sağlığının zarar görmesine" neden olan kişilere altı yıl hapis cezası getirilmesini öngörüyor. Gunnarsdottir, yasa tasarısının "dine karşı olmadığını" savunuyor. BM Çocuk Hakları Bildirgesi'ni alıntılayan tasarısa, herhangi bir sağlık gerekçesi mevcut olmadığı takdirde sünnetin erkek çocuklarının "haklarının bir ihlali" olduğu savunuluyor. BM Bildirgesi'nin 24'üncü maddesinde, "Taraf Devletler, çocukların sağlığı için zararlı geleneksel uygulamaların kaldırılması amacıyla uygun ve etkili her türlü önlemi alırlar" ifadeleri yer alıyor.

Dini çevrelerden tepki, doktorlardan destek Söz konusu yasa tasarısı, dünya genelinde Müslüman, Hristiyan ve Yahudi liderlerin tepkisini çekiyor. Avrupa Topluluğu Piskoposlar Konferansları Başkanı Kardinal Reinhard Marx, "Söz konusu yasa tasarısı inanç özgürlüğüne tehlikeli bir saldırı" dedi. Tasarının "belirli dini toplulukları lekelediğini" söyleyen Marx, "Sünnetin kriminalize edilmesi derin endişe uyandıran, son derece vahim bir hamle" şeklinde konuştu. Yahudi göçmenlerin İsrail'e getirilmesi için faaliyet gösteren Yahudi Ajansı'nın sözcüsü Avi Mayer de tasarının "Yahudi ve Müslüman inançları için binyıllarca temel bir gelenek" olagelmiş sünnet için bir tehdit teşkil ettiğini söyledi. Mayer, sünnetin "BM tarafından HIV/AIDS virüsünün yayılmasını engellemenin bir yolu olarak teşvik edildiğini" söyledi. İzlanda Müslümanlar Birliği Başkanı Salmann Tamimi ise tasarı hazırlanırken Müslüman ve Yahudi topluluklarına yeterince danışılmadığını belirtti. Tamimi, tasarının "İzlanda'nın itibarı için kötü olduğunu" ifade etti.