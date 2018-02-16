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Jagland Ankara'da: AYM kararları tanınmak zorunda

16.02.2018 17:45 | Son Güncelleme

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland, Ankara’da savcı ve hakim adaylarına yaptığı konuşmada, OHAL'in süresi ve uygulamalarından dolayı kaygı duyduklarını belirtti.

Jagland Ankara'da: AYM kararları tanınmak zorunda

Jagland, AYM kararlarının tanınması vurgusu yaptı.Darbe girişimi sonrası temaslarda bulunmak üzere üçüncü kez Türkiye'yi ziyaret eden Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, bugün Ankara'da hakim ve savcı adaylarına hitaben bir konuşma yaptı.

Jagland, Anayasa Mahkemesi'nin konferans salonunda hakim ve savcı adaylarına hitaben yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası ilan edilen ve hala devam eden olağanüstü hal uygulaması (OHAL) ve bu süre içindeki sayısız tutuklama kararı nedeniyle de endişeli olduklarını ifade etti.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, "Birçoğumuz bugün Türkiye'deki OHAL'in süresi ve OHAL uygulamalarının yayıldığı alan nedeniyle kaygı duyuyoruz. Gazetecilerin, meclis üyelerinin, belediye başkanlarının ve insan hakları savunucularının özgürlüklerinden yoksun bırakılmalarından dolayı kaygı duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Thorbjorn Jagland, bu kişilerin ve düşünce özgürlüğünün demokrasinin temeli olduğunu ifade etti.

"AYM kararları tanınmazsa hukuk devleti yıkılır"

Jagland, Avrupa Konseyi tarafından da duyurulan konuşma metninde, Türkiye'nin kendi Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tanıması gerektiğini vurguladı. Jagland, "Çünkü Anayasa Mahkemesi kararları tanınmazsa, hukuk devletini yıkmış olursunuz" dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin gazeteci Şahin Alpay ve akademisyen ve yazar Mehmet Altan'a yönelik tahliye kararının tanınmaması ışığında değerlendirmede bulunan Jagland, hukuk devletinin yıkılması durumunda da insan haklarının korunamayacağını vurguladı.

Anayasa Mahkemesi’nin tutuklu gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında verdiği hak ihlali kararının uygulanmamasına karşı İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılan itirazlar reddedilmişti.

DW/dpa,GA/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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