Jagland Ankara'da: AYM kararları tanınmak zorunda

Jagland, AYM kararlarının tanınması vurgusu yaptı.Darbe girişimi sonrası temaslarda bulunmak üzere üçüncü kez Türkiye'yi ziyaret eden Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, bugün Ankara'da hakim ve savcı adaylarına hitaben bir konuşma yaptı.

Jagland, Anayasa Mahkemesi'nin konferans salonunda hakim ve savcı adaylarına hitaben yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası ilan edilen ve hala devam eden olağanüstü hal uygulaması (OHAL) ve bu süre içindeki sayısız tutuklama kararı nedeniyle de endişeli olduklarını ifade etti.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, "Birçoğumuz bugün Türkiye'deki OHAL'in süresi ve OHAL uygulamalarının yayıldığı alan nedeniyle kaygı duyuyoruz. Gazetecilerin, meclis üyelerinin, belediye başkanlarının ve insan hakları savunucularının özgürlüklerinden yoksun bırakılmalarından dolayı kaygı duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Thorbjorn Jagland, bu kişilerin ve düşünce özgürlüğünün demokrasinin temeli olduğunu ifade etti.

"AYM kararları tanınmazsa hukuk devleti yıkılır"