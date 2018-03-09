James Bond Filmine Sahne Olan Yanardağ Patladı

Japonya’nın güneyinde yer alan Shinmoedake Yanardağı’ndaki patlamalar şiddetini arttırdı.
Yetkililer yerel halkı, binlerce metreye yayılan küllerden uzak durmaya çağırdı.
1967 yapımı James Bond filmi “İnsan İki Kere Yaşar” filmine de sahne olan Shinmoedake Yanardağı, bir süreden beri hareketliydi.
Çarşamba günü başlayan patlamalar sonrası yanardağın üzerini büyük bir gri bulut kapladı.
Duman ve kül püskürten yanardağın çevresine yaklaşmak yasaklandı.
Dünyadaki depremler ve yanardağ patlamalarının büyük bölümü Pasifik “Ateş Çemberi” volkan ve deprem kuşağında yer alan Japonya’da meydana geliyor.
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