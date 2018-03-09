HABER

James Bond Filmine Sahne Olan Yanardağ Patladı

09.03.2018 21:45 | Son Güncelleme

Japonya’nın güneyinde yer alan Shinmoedake Yanardağı’ndaki patlamalar şiddetini arttırdı. Yetkililer yerel halkı, binlerce metreye yayılan küllerden uzak durmaya çağırdı

James Bond Filmine Sahne Olan Yanardağ Patladı

Japonya’nın güneyinde yer alan Shinmoedake Yanardağı’ndaki patlamalar şiddetini arttırdı.

Yetkililer yerel halkı, binlerce metreye yayılan küllerden uzak durmaya çağırdı.

1967 yapımı James Bond filmi “İnsan İki Kere Yaşar” filmine de sahne olan Shinmoedake Yanardağı, bir süreden beri hareketliydi.

Çarşamba günü başlayan patlamalar sonrası yanardağın üzerini büyük bir gri bulut kapladı.

Duman ve kül püskürten yanardağın çevresine yaklaşmak yasaklandı.

Dünyadaki depremler ve yanardağ patlamalarının büyük bölümü Pasifik “Ateş Çemberi” volkan ve deprem kuşağında yer alan Japonya’da meydana geliyor.

Fatih’te rehine krizi! Özel harekat operasyon düzenlediFatih’te rehine krizi! Özel harekat operasyon düzenledi
Rusya'nın en güzel kızını böyle seçiyorlarRusya'nın en güzel kızını böyle seçiyorlar
Kılıçdaroğlu çağrı yaptı ilk o uyguladı!Kılıçdaroğlu çağrı yaptı ilk o uyguladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini Acun Ilıcalı paylaştı

Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini Acun Ilıcalı paylaştı

Dünya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!

Dünya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!

Çavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldık

Çavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldık

Ahmet Şık ve Murat Sabuncu cezaevinden çıktı

Ahmet Şık ve Murat Sabuncu cezaevinden çıktı

Son dakika: Murat Başoğlu davasında karar çıktı

Son dakika: Murat Başoğlu davasında karar çıktı

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
IŞİD'lilerin tecavüzünden doğan binlerce çocuk ölüme terk edildi

IŞİD'lilerin tecavüzünden doğan binlerce çocuk ölüme terk edildi

Türk ve ABD heyetlerinin ilk toplantısı gerçekleşti

Türk ve ABD heyetlerinin ilk toplantısı gerçekleşti

ABD İstihdam Piyasasından Olumlu Haber

ABD İstihdam Piyasasından Olumlu Haber

Merkel'in yeni hükümeti için bakanlar hazır

Merkel'in yeni hükümeti için bakanlar hazır

Ahmet Şık ve Murat Sabuncu Hakkında Tahliye Kararı

Ahmet Şık ve Murat Sabuncu Hakkında Tahliye Kararı

AB’den Türkiye İçin ‘Endişeliyiz’ Açıklaması

AB’den Türkiye İçin ‘Endişeliyiz’ Açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.