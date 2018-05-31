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Japon balina avcıları 122 hamile balina öldürdü

31.05.2018 03:30 | Son Güncelleme

Japon balina avcıları Antarktika'da yaptıkları "alan çalışmasında" aralarında 122 hamile balinanın da olduğu 333 balina avladı. Japonya avlanmanın gerekçesini "Güney Okyanusu'nu anlamak için" yaptığını savunsa da BM ve aktivistler bu avclığı protesto ediyor.

Japon balina avcıları 122 hamile balina öldürdü

Japon balina avcıları Antarktika'ya yaptıkları "alan çalışmasında" aralarında 122 hamile balinanın da olduğu 333 balina avladı.

Öldürülen balina sayısı, Uluslararası Balinacılık Komisyonu'yla paylaşılan bilgi sonucunda ortaya çıktı.

Kasım 2017'de Güney Kutbu çevresindeki okyanus olan Güney Okyanusu'na giden avcılar, Mart 2018'de geri dönene kadar 333 balina avladı.

Balina etleri Japon mutfağında seviliyor

Japonya bu avcılığı bilimsel amaçlarla yaptığını savunsa da 2014 yılında BM bu "ölümcül araştırmaya" karşı karar almış, avcılık uluslararası toplum tarafından da eleştirilmişti.

BM kararının ardından yeni bir araştırma planı yayınlayan Japonya, balinaları öldürerek Güney Okyanusu'nun ekosistemini anlamak için öldürdüğünü savundu.

Japonya bu plan kapsamında avladığı balina sayısı da üçte birine indirerek 330'a sabitledi.

Balinaların etleri, Japonya'ya getirildikten sonra satılıyor.

Japonya'nın yanı sıra İzlanda ve Norveç de balinacılığa devam eden ülkeler arasında yer alıyor.

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te balina avcılığı

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