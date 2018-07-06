Japonya, Aum Şinrikyo tarikatı liderini idam etti

Japon medyası, Asahara ile birlikte tarikatın altı üyesinin daha ölüm cezasının infaz edildiğini bildirdi.

13 kişinin ölümüne ve bin kişinin yaralanmasına neden olan sarin gazı saldırısı, ülke tarihindeki en büyük terör olayı oldu.

Tarikatın altı üyesi daha, ölüm cezalarının infazını bekliyor.

Cezaların infazı, tüm hükümlülerin son temyiz başvurularını yapmalarına kadar ertelenmişti. Bu başvurular Ocak ayında gerçekleşti.

Tarikat üyeleri, Tokyo metrosu saldırısından sonra da farklı saldırı girişimlerinde bulunmuş ancak başarısız olmuştu.

Saldırı, suç oranlarının düşüklüğü ve toplumun kendi içinde uyumuyla övünen bir ülke olan Japonya'yı şoke etmişti.

Saldırıyla ilgili açılan dava sonunda Asahara'nın da aralarında bulunduğu 13 kişi idam cezasına çarptırılmıştı.

Altı kişi ise müebbet hapis yatıyor.

HALA DÜNYA ÇAPINDA TAKİPÇİLERİ BULUNUYOR

Aum Şinrikyo, 1980'li yıllarda Hindu ve Budist inançlarının sentezi olarak kuruldu, daha sonra "dünya savaşı çıkacağı" inancını geliştirdi.

Grubun kurucusu Şoko Asahara kendisinin hem Buda'dan sonraki "ilk aydınlanmış kişi" hem de İsa olduğunuolduğunu ilan etti.