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Japonya'da gözaltındaki Türk'e polis dayağı! Şoke eden görüntüler ortaya çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.05.2018 14:31 | Son Güncelleme

Japonya 34 yaşındaki Türk vatandaşını konuşuyor! 2015'te Türkiye'den iltica etmeye çalışan ve o zamandan beri Osaka'da bulunan adamın 2017 yılında gözaltındayken 7 polis tarafından dayak yediği görüntüler ortaya çıktı.

Japonya, 2015 yılında Türkiye’den iltica etmek isteyen adamı konuşuyor. 34 yaşındaki adamın iltica işlemleri devam ederken Osaka’da gözaltında olduğunu yazan Japon basını, Türk’ün avukatının açıklamalarına yer verdi.

Türk’ün avukatı, müvekkilinin Temmuz 2017’de gözaltındayken polis saldırısına uğradığını açıkladı. Japonya’nın çok okunan gazetelerinden Asahi Shimbun, avukatın sözlerini şu şekilde aktardı: “2015 yılında müvekkilimin ülkeye girişi reddedildi ve o da iltica etmek istedi. İşlem süreci devam ederken, 2017 yılında bir gözlem merkezinde görevlinin ters bir açıklama yapmasına kızan müvekkilim bir duvara kitap fırlattı”.

Gazete, görevlinin ismi açıklanmayan Türk’ün ilaçlarını alıp almadığını sorduğunu yazarken, kitap atmasının ardından en az 7 polisin adamı bir odaya götürerek dövdüğünü yazdı. Kamera kayıtlarını basınla paylaşan avukat, gözaltındaki adamın kolunun kırıldığını ve vücudunda darp izlerinin mevcut olduğunu aktardı. Polislerin saldırısının ardından kelepçelenerek tutulduğunu söylerken, “Genelde kaçmaya çalışan ya da agresif tutumda olan kişileri gözaltında tutuyorlar. Bu aşırı bir karardı” dedi.

41 BİN DOLARLIK TAZMİNAT DAVASI

Gazete, Türk’ün 29 Mayıs’ta Japon hükümetine dava açtığını aktarırken, yaklaşık 4.5 milyon Yen (41.455 dolarlık) tazminat istediğini duyurdu. Olayla ilgili Osaka Bölgesel İltica Bürosu konuyla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Yetkililer, “Henüz resmi olarak davayı görmediğimiz için yorum yapmak istemiyoruz” dedi.

Avukatlardan biri gazeteye konuştu. Yoshihiro Sorano, “Gözaltındakilerin haklarını koruyan ve buna ihtiyaç duyan bir sisteme ihtiyaç var” dedi. (Sözcü)

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Japonya Türk polis dayağı görüntü

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Japon Polisinin eline sağlık iyi yapmışlar, Ülkemizin suyumu çıkmışta gitmiş taaaa Japonyaya iltica ediyor, ne bok işin var senin Japonyada
bunu da haber diye göz onu ne getiriyorsun , iltica nasıl olur ? Kendi ülkeni başka ülkeye karalayacaksın, ve böyle bir insandan Türk vatandaşı diye söz ediyorsun .. daha beter olsun böyle ekmeksizler...
haketmiştir.orası türkiye değil.hakedene gerekli dersi verirler
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