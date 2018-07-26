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İdamlar art arda geldi! Önce tarikat lideri sonra müritler

26.07.2018 09:50 | Son Güncelleme

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 1995'te bir metroda düzenlenen ve 13 kişinin öldüğü saldırıyı düzenleyen Aum Şinrikyo tarikatının 6 üyesi idam edildi.

İdamlar art arda geldi! Önce tarikat lideri sonra müritler

Bu kişilerin, Japonya'da idam cezasına çarptırılan son tarikat üyeleri oldukları bildiriliyor.

Aum Şinrikyo tarikatı tarafından 23 yıl önce düzenlenen saldırıda en az 5800 kişi de yaralanmıştı.

Olay, "Japonya'nın tarihindeki en büyük terör saldırısı" olarak kayıtlatra geçmişti.

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TARİKAT LİDERİ ASILDI

Aum Şinrikyo tarikatının lideri Şoko Asahara da 3 hafta önce 6 üyeyle birlikte asılarak idam edilmişti.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Adamlarda huzur var sebebi belli , koca ülkede tarikat lideri kalmamış sıkıysa bizimkiler gitsinler bakalım. Tarikatlarını ordada yaymaya çalışsınlar kolaysa. Ama nerde bulucaklar güzelim ülkemdeki gibi koyunları Japonyada millet bizim gibi cahil mi orda :))
sanırım bir japonya kadar olmak zor değildir
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