İdamlar art arda geldi! Önce tarikat lideri sonra müritler

Bu kişilerin, Japonya'da idam cezasına çarptırılan son tarikat üyeleri oldukları bildiriliyor.
Aum Şinrikyo tarikatı tarafından 23 yıl önce düzenlenen saldırıda en az 5800 kişi de yaralanmıştı.
Olay, "Japonya'nın tarihindeki en büyük terör saldırısı" olarak kayıtlatra geçmişti.
TARİKAT LİDERİ ASILDI
Aum Şinrikyo tarikatının lideri Şoko Asahara da 3 hafta önce 6 üyeyle birlikte asılarak idam edilmişti.
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