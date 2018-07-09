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Sel ülkenin güneyini vurdu: En az 100 kişi öldü, kayıplar var

09.07.2018 09:27 | Son Güncelleme

Hükümet sözcüsü, ülkenin güneybatısını etkisi altına alan şiddetli yağışın neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 100 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sel ülkenin güneyini vurdu: En az 100 kişi öldü, kayıplar var

Sözcü Yoshihide Suga, 10'dan fazla kişinin de kayıp olduğunu söyledi. Japan Times ise 50'den fazla kişinin kayıp olduğunu duyurdu.

Yetkililer "daha önce benzeri görülmemiş çapta" bir yağışa maruz kaldıklarını belirtiyor. Perşembe gününden bu yana Batı Japonya, Temmuz ayı ortalamasının üç katı yağış aldı.

Toprak ve çamur altında kalanları arama çalışmaları, yağmurun şiddetini azaltmasıyla hız kazandı.

Hiroshima ve bölgedeki diğer yerlerde yağışla şişen nehirler setlerini aştı. Ölümlerin büyük bölümü Hiroshima çevresinde meydana geldi.

Yağmurun şiddetini artırmasıyla yaklaşık 5 milyon kişiye evlerini terk ederek daha güvenli bölgelere gitmeleri uyarısı yapılmıştı ancak zorunlu olmayan bu uyarı ardından birçok kişi evinde kalmayı tercih etmişti.

Arama kurtarma çalışmalarına yaklaşık 48 bin polis, itfaiyeci ve sivil savunma görevlisi katılıyor.

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Japonya sel felaket Kayıp 100 kişi öldü

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