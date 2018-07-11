Sel suları çekilince çatıda çok ilginç bir şey buldular

Öte yandan sel nedeniyle sayısız binanın zarar gördüğü ve hayvanların sel sularına kapıldığı belirtiliyor.
Terapi atı olarak hizmet veren midilli Leaf de kayıp olan hayvanlardan biriydi. 9 yaşındaki Leaf'in sel sularına kapılıp, boğulduğundan şüpheleniliyordu.
Sevimli midilli bir haftalık aramanın ardından oldukça ilginç bir yerde bulundu.
Sevimli midilli bir evin çatısında bulundu. Çatıdan indirilen midillinin temizlenerek tedaviisi yapıldı.
49 yaşındaki bakıcısı midilli Leaf'in bulunduğunu öğrenince çok şaşırdığını ve sevindiğini söuyledi.
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