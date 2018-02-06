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Japonya'da yaşlıların yüzde 80'ine robotlar bakacak

DÜNYA HABERLERİ | 06.02.2018 20:51 | Son Güncelleme

Japonya hükümeti bakıcılık istihdamı ve talebi arasındaki farkı teknoloji ile doldurmak amacıyla 2020 yılında yaşlı vatandaşların yüzde 80’inin bakımında robotları kullanacak.

Japonya'da yaşlıların yüzde 80'ine robotlar bakacak

Uzun ömürlü olmalarıyla bilinen Japon toplumunda, 2025 yılında 370 bin hasta bakıcı açığı olacağı öngörülürken, Japon Hükümeti bu açığı teknoloji ile kapatmayı planlıyor.

The Guardian gazetesinde yer alan haberde, Japon robotik sektörünün, yaşlı Japonlar'ın yataklarından tekerlekli sandalyelerine geçmelerine ya da banyo yapmalarına yardım edecek basit robotlar geliştirmek için çalışmalara başladığı, ancak hükümet daha geniş bir kullanım alanı için büyük bir potansiyel gördüğü ifade edildi.

'ROBOTLAR TÜM SORUNLARI ÇÖZEMEZ AMA HAYATI KOLAYLAŞTIRABİLİR'

Japonya Ulusal İleri Endüstriyel Bilim ve Teknoloji Ulusal Enstitüsü, Robot Geliştirme Bölümü Yöneticisi Dr Hirohisa Hirukawa, amaçlarının hem hasta bakıcılık sektöründeki açığı kapatmak hem de halen evinde ikamet eden yaşlıların hayatını kolaylaştırmak olduğunu söyledi:
"Robot bilimi bütün sorunlarımızı çözemez ancak hayatımızdaki pek çok zorluğu kolaylaştırabilir."

Dr Hirukawa, Japonya'nın bakımevlerinin sadece yüzde sekizinde hastaların yataklarına yerleşmelerine yardımcı olan yükseltme robotları kullanıldığını, bunun sebebinin ise insanların kafasındaki hastabakıcıların insani hassasiyete sahip olmaları gerektiği düşüncesi olduğunu söyledi ve ekledi:

"Bakım gören insanlar tarafından bakacak olursak tabi ki ilk zamanlarda bir psikolojik direnç olacaktır."

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robot Japonya

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