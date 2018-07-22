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Japonya Olimpiyat Maskotlarını Tanıttı

22.07.2018 23:43 | Son Güncelleme

Japonya 2020 Olimpiyatlarının maskotlarını dünyaya tanıttı

Japonya Olimpiyat Maskotlarını Tanıttı

Japonya 2020 Olimpiyatlarının maskotlarını dünyaya tanıttı.

Süper kahraman görünümlü maskotlar okul öğrencilerinin tasarımlarından seçildi.

Tokyo Olimpiyatları'nın maskotu Miraitowa'nın ismi Japonca'da gelecek ve sonsuzluk sözcüklerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş.

Paralimpik Oyunları'nın maskotu Someity'nin ismiyse Japonya'nın meşhur kiraz ağaçlarıyla İngilizce'deki "çok kudretli" teriminden geliyor.

Maskotlar Japonya'da çok önem taşıyor. Küçük topluluklardan hapishanelere kadar ülkede birçok kurum, grup ve etkinlik maskotlarla temsil ediliyor.

Maskotlar ilk olarak Şubat ayında lanse edildiğinde sosyal medyada tartışma yarattı. Bazıları onların daha yuvarlak ve kolayca kucaklanabilecek biçimde olmalarını tercih ettiklerini söyledi.

Tokyo Olimpiyatları 24 Temmuz 2020'de başlayacak.

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