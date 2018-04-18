Japonya'da 6 binden fazla görevli 18 kilometrekarelik adada hapishane kaçkınını arıyor

Japonya Adalet Bakanı Yoko Kamikava, Mukaişima adasında dokuz gün önce cezaevinden kaçan hükümlünün henüz yakalanamamış olması nedeniyle özür diledi.

27 yaşındaki hırsızlık hükümlüsü Tatsuma Hirao'nun cezaevinden kaçmasının ardından aralarında araba, çorap ve cep telefonunun da bulunduğu bazı eşyaları çaldığından şüpheleniliyor.

20 bin kişinin yaşadığı 18 kilometrekarelik Mukaişima adasında Hirao nedeniyle alınan yoğun güvenlik önlemleri ise adadakilerin günlük hayatını etkiledi.

Okullara güvenlik gerekçesiyle 96 cezaevi gardiyanı gönderilirken ada genelinde 6 bin 600 görevlinin de Hirao'yu aradığı açıklandı.

Beş buçuk yıllık cezasını düşük güvenlikli bir cezaevinde yatmakta olan Hirao'nun kaçışından sonra bir otomobil sahibi aracının çalındığını bildirmiş ve bir süre sonra "Arabanı ödünç alıyorum ama zarar vermeyeceğim" yazan bir not bulmuştu.

Salı günü bir basın toplantısında konuşan Adalet Bakanı Kamikava, "Bu olayın yaşlı insanlarda endişe yarattığını ve yollardaki kontroller nedeniyle trafik sorununa yol açtığını öğrendim" dedi ve yaşananlar nedeniyle özür diledi.