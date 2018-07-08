Japonya'da aşırı yağış felaket getirdi: 69 ölü

İki milyondan fazla kişiye tahliye çağrısı yapıldı.Japonya'nın batısı ile orta kesimini etkisi altına alan aşırı yağışlar yüzünden ölenlerin sayısı artıyor. Japon yetkililer daha önce yaptıkları açıklamada ölü sayısını 60 olarak açıklamıştı. Japon resmi NHK televizyonu ise ölü sayısının 69'a çıktığını duyururken, kayıp sayısını ise 56 olarak açıkladı. Japon Sivil Koruma ve Afet Dairesi ülkenin batısında yüzlerce kişinin de yaralandığını belirtti.

Japonya'da tayfunla birlikte başlayan aşırı yağışlar ülkenin özellikle batısında toprak kaymaları ve sellere yol açtı. Çok sayıda ev yıkılırken, binlercesi sular altında kaldı. Başkent Tokyo'da dün ayrıca 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Şinzo Abe: Zamana karşı yarışıyoruz

Japonya Başbakanı Şinzo Abe afetle ilgili olarak ilgili bakanlıkları kriz toplantısı için toplanmaya çağırdı. Başbakan seller altında kalan bölgelerdeki çalışmalarla ilgili olarak, "Yardım ve kurtarma çalışmaları, sel bölgelerinin boşaltılması çalışmalarında adeta zamana karşı yarışıyoruz" dedi.