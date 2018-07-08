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Japonya’da Bilanço Artıyor

08.07.2018 16:02 | Son Güncelleme

Japonya’da ülkenin batı ve güney bölümlerini vuran şiddetli yağış ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

Japonya’da Bilanço Artıyor

Japonya’da ülkenin batı ve güney bölümlerini vuran şiddetli yağış ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Ölü sayısının 70’i aştığı 90’dan fazla kişinin de kayıp olduğu belirtiliyor.

Can kayıplarının çoğu Hiroşima’da gerçekleşti.

Onlarca helikopter kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Başbakan Shinzo Abe, kurtarma ekiplerinin elinden geleni yaptığını ancak zamana karşı bir yarışın olduğunu belirtti. Abe, birçok kişinin yardıma ihtiyacı olduğunu da kaydetti.

Can kayıplarının sayısının tam olarak bilinmesinin zor olduğu çünkü yağışlardan ve toprak kaymalarından etkilnenen alanın çok geniş olduğu kaydediliyor.

Bu arada 2 milyon kişinin de evlerini terketmesi istendi.

Ülke, Perşembe gününden buyana şiddetli yağışların etkisi altında.

Meteoroloji yetkilileri yağışın devam edeceği yönünde uyarıda bulunuyor.

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