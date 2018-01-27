Japonya'da değeri 500 milyon doları aşan kripto para çalındı

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Bilgisayar korsanları, Japonya'nın en büyük dijital döviz piyasalarından biri olan Coincheck'in sistemlerini hackleyerek, yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki kripto parayı kendi hesaplarına geçirdi.

Coincheck, Cuma günü yaşanan olayın ardından Bitcoin haricindeki tüm kripto para birimlerine ait işlemleri durdurduklarını açıkladı.

Bilgisayar korsanlarının NEM adlı kripto parayı nasıl çaldıklarının incelendiği belirtildi.

Coincheck'ten yapılan açıklamada "Müşterilerimizin varlıklarının koruma altında olduğunu garantilemeye çalışıyoruz" denildi.

2014'te de bir diğer Japon dijital döviz piyasası sistemlerinden 480 milyon dolardan fazla kripto paranın çalındığını açıklamıştı.

Başta Bitcoin olmak üzere, birçok ditijal para birimi geçen Aralık ayında büyük değer kazanmış, Ocak ayı ortasında ise ciddi düşüş yaşamıştı.

Bir ara 19 bin 800 dolara kadar yükselen Bitcoin, Ocak ayı ortasında 10 bin doların altına indi.

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