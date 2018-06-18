Japonya'da Deprem

Japonya'nın batısında meydana gelen depremde en az 3 kişi öldü, 200'den fazla kişi de yaralandı.
Osaka kentinin hemen kuzeyinde yerel saatle sabah 8'de yaşanan depremin şiddeti 6,1 olarak açıklandı.
Deprem nedeniyle bazı binaların duvarları yıkıldı, boru hatları zarar gördü. Mesai saatinin başlamasından hemen önce yaşanan depremde bazı metro istasyonları da hasar gördü.
Japon haber kanalları, 9 yaşında bir çocukla, 80 yaşında birinin yıkılan duvarların, diğer bir kişininse evinde devrilen kitaplığın altında kalarak yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Deprem sonrası tsunami uyarısı verilmedi.
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