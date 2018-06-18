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Japonya'da deprem: Üç ölü

18.06.2018 09:38 | Son Güncelleme

Japonya’nın Osaka kentinde meydana gelen depremde üç kişi hayatını kaybetti.

Japonya'da deprem: Üç ölü

Japonya'nın Osaka kentinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Japon NHK televizyonu depremde biri dokuz yaşında bir çocuk olmak üzere üç kişinin hayatını kaybettiğini, iki yüz kişinin ise yaralandığı duyurdu. Küçük çocuğun yüzme havuzunun bir duvarının çökmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Deprem yüzünden Osaka ve komşu Hyogo’da 17 bin hanede elektrikler kesildi. Depremin ardından tsunami tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Japon medyası Osaka'da bir caddede su borusunun patlaması sonucu caddelerin sular altında kaldığını duyurdu.

Deprem nedeniyle hızlı tren seferleri durduruldu. Diğer yolcu trenlerinin seferlerine de bir süre ara verildiği açıklandı.

Osaka yakınlarındaki nükleer santrallerde bir hasar olmadığı kaydedildi.

dpa, rtr / HT, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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