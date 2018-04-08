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Japonya'da oğlunu 20 yıl boyunca kafeste tutmakla suçlanan baba tutuklandı

08.04.2018 14:28 | Son Güncelleme

Japonya'da 73 yaşındaki bir adam oğlunu 20 yıl boyunca tahta bir kafeste tutma suçlamasıyla tutuklandı. Kamu yayıncısı NHK'ye konuşan yetkililere göre Yoşitane Yamasaki ifadesinde, 42 yaşındaki oğlunu akıl sağlığı problemleri yaşadığı ve bazen şiddet uyguladığı için kafese kilitlediğini söyledi.

Japonya'da oğlunu 20 yıl boyunca kafeste tutmakla suçlanan baba tutuklandı

Japonya'da 73 yaşındaki bir adam oğlunu 20 yıl boyunca tahta bir kafeste tutma suçlamasıyla tutuklandı.

Kamu yayıncısı NHK'ye konuşan yetkililere göre Yoşitane Yamasaki ifadesinde, 42 yaşındaki oğlunu akıl sağlığı problemleri yaşadığı ve bazen şiddet uyguladığı için kafese kilitlediğini söyledi.

Bir metre yüksekliğe ve iki metre genişliğe sahip kafesin Yamasaki'nin Sanda kentindeki evinin yanındaki bir kulübede bulunduğu açıklandı.

Yetkililer sırtı kamburlaşan 42 yaşındaki adamı tedaviye aldı.

Yerel basına göre Ocak ayında kurtarılan adam ülkenin batısındaki bir bakım tesisine götürüldü.

Adamın durumu, bir kent görevlisinin Yamasaki'nin evine gelmesiyle ortaya çıktı. Görevli Yamasaki'yi yetkililere şikayet etti.

Soruşturmayı yürütenler Yamasaki'nin akıl sağlığı sorunları yaşayan oğlunu 16 yaşında "sorun çıkarmaya başlaması üzerine" hapsettiğini düşünüyor.

Basına yansıyan haberlere göre suçlamaları kabul eden Yamasaki oğlunu her gün beslediğini, iki günde bir de duş almasına izin verdiğini söyledi.

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