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Japonya’da Ölü Sayısı Yükseliyor

09.07.2018 18:26 | Son Güncelleme

Japon hükümeti ülkenin batısını vuran yoğun yağış, sel ve toprak kaymaları nedeniyle en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Japonya’da Ölü Sayısı Yükseliyor

Japon hükümeti ülkenin batısını vuran yoğun yağış, sel ve toprak kaymaları nedeniyle en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Üst düzey bakanlardan Yoshihide Suga 68 kişinin kayıp olduğunu, kayıpların çoğunun da felaketin en çok vurduğu Hiroşima’da olduğunu kaydetti.

Suga, 87 kişinin hayatını kaybettiğinin doğrulandığını, 13 kişiden de bulunduklarında hayat belirtisi olmadığını söyledi.

Ülkenin güneybatı kesiminde araştırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Halk da riskli arama ve temizlik çalışmaları için kendilerini hazırlıyor.

Hiroşimalılar yağışlara hazırlıksız yakalandıklarını belirtiyor. Yoğun yağışlar nedeniyle nehirler taştı, onlarca kişi çatılardan kurtarılmayı bekledi. Askeri botlar ve helikopterler insanları çatılardan kurtardı.

Kayıp sayısının tam olarak hesaplanmasının felaket bölgesinin çok geniş olması nedeniyle zor olduğu belirtiliyor.

Felaket nedeniyle Japonya Başbakanı Shinzo Abe 11-18 Temmuz günleri arasında düzenlemesi planlanan Avrupa ve Ortadoğu gezisini iptal etti.

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