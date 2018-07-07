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Japonya'da 'Tarihi Yağışlar' Çok Sayıda Can Kaybına Yo Açtı

07.07.2018 20:53 | Son Güncelleme

Japonya’da yaşanan aşırı yağışların yol açtığı çamur selinde en az 49 kişi hayatını kaybetti, 50’ye yakın kişinin de kayıp olduğu bildiriliyor. Japon ulusal yayın kuruluşu NHK, 1,6 milyonu aşkın kişinin doğal afet yüzünden evlerini terk ettiğini duyurdu

Japonya'da 'Tarihi Yağışlar' Çok Sayıda Can Kaybına Yo Açtı

Japonya’da yaşanan aşırı yağışların yol açtığı çamur selinde en az 49 kişi hayatını kaybetti, 50’ye yakın kişinin de kayıp olduğu bildiriliyor. Japon ulusal yayın kuruluşu NHK, 1,6 milyonu aşkın kişinin doğal afet yüzünden evlerini terk ettiğini duyurdu.

Japonya’nın doğal afetlerle mücadele dairesi, 3 milyonu aşkın kişiye tahliye uyarısı yapıldığını bildirdi.

Ülkenin doğu ve iç bölgelerini vuran aşırı yağışlar, ülkenin meteoroloji dairesi tarafından “tarihi yağışlar” diye nitelendi. Yağışlar, toprak kayması ve civar nehirlerin taşmasına yol açtı. Ülkenin en büyük adası Honşu’da dört bölge yoğun yağışlardan ve su baskınlarından etkilendi.

Güneydeki Şikoku adasındaki Motoyama kentinde Cumartesi 24 saat içinde 58 santimetre yağış kaydedildi.

Yağışların tüm hafta sonu devam etmesi bekleniyor.

Bakanlar kurulu üyelerinden Yoşihide Suga, toprak kayması ve diğer afetlere müdahale amacıyla 48 bin kadar itfaiyeci, polis ve askerin görevlendirildiğini açıkladı.

Japonya Savunma Bakanı Itsunori Onodera, 21 bin askerin de teyakkuzda bekletildiğini belirtti.

Televizyonlar Hiroşima’da taşan bir nehrin ahşap bir köprüyü yuttuğu, mağdurların da helikopterlerle kurtarıldığı görüntülere yer verdi.

Mitsubishi ve Mazda gibi otomotiv devleri, toprak kayması yüzünden bölgedeki fabrikalarında üretime ara verdi.

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